Navracsics: Jöhetnek még újabb uniós követelések

Már jóval a december közepéig meghosszabbított határidő lejárta előtt teljesítheti Magyarország az uniós források kifizetéséhez szabott feltételeket – mondta Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Bizottság utána is ellenőrizni fogja a vállalások teljesítését.

Navracsics szerint „a bizottság is láthatja, hogy nemcsak komolyan gondoljuk a vállalásainkat, hanem valóban meggyőző az eddigi teljesítményünk, és javasolhatja a tanácsnak, hogy szüntesse meg ellenünk az eljárást”.

Egyelőre a megállapodások aláírása a következő cél, de Navracsics Tibor arra is emlékeztetett, hogy Lengyelország hiába írta alá a helyreállítási alapról szóló egyezséget az Európai Bizottsággal, pénzt nem kapott.

Nekünk is fel kell készülni arra, ha sikerül aláírni a szerződéseket, hogy ténylegesen is meg kell kapnunk ezeket a pénzeket. A vállalásaink teljesítése kedvezőbb helyzetbe hozhat, mint amilyenben Lengyelországban van. Meg kell őriznünk a hidegvérünket, az EP bármilyen állásfoglalást tesz

– mondta.

Az Infostart cikkéből kiderül az is, hogy a 17 vállalás teljesítése után sem zárul majd le a folyamat, különösen az Integritási Hatóság és az antikorrupciós munkacsoport lesz folyamatos ellenőrzés alatt.

Navracsics Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak utánkövetésre lehet számítani, hanem jöhetnek újabb uniós követelések is, ahogy a helyreállítási alap esetében már fel is bukkant, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége területén várnak újabb lépéseket, igaz, ez a miniszter szerint jogalkotással könnyen orvosolható. „Mindez jól jelzi, hogy jöhetnek újabb aggályok” – tette hozzá.