Ezen a képen például Kijev központjában, a Sevcsenkó parkban egy orosz bomba kráterében játszanak. Az, hogy az oroszok milyen stratégiai célpontot találtak egy játszótérben, kérdéses.

Kids playing in a Russian missile crater in Shevchenko park in central Kyiv, where Russians targeted a strategic children's playground on Monday. Photo: Serhiy Naumovych pic.twitter.com/SP6nk4kCNs

— Nika Melkozerova (@NikaMelkozerova) October 16, 2022