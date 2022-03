Toroczkai nem ítélte el az orosz agressziót, de a „barikádokra” hívta támogatóit a választás után

A Nemzeti Múzeum mellett, a Múzeum utcában tartotta március 15-ei megemlékezését a Mi Hazánk Mozgalom, amelynek az elnöke csaknem ezer ember előtt beszélhetett közel fél órát az esemény végén.

Toroczkai László előtt – ahogy élő tudósításunkban beszámoltunk – felszólalt Cserháthaláp polgármestere, Dócs Dávid, és Vékony Csongor parlamenti képviselőjelölt is. Előbbi Budaházy Györgynek kért kegyelmet Novák Katalintól, utóbbi pedig a fiatalok képzése kapcsán a fegyverhasználat beemelését javasolta. Pakusza Zoltán alelnök ezek után arról beszélt, hogy a külföldi NATO-katonáknak el kell hagynia Magyarországot.

Az igen heterogén összetételű közönségből páran – amelyben voltak skinheadek, kitörés túra dzsekis fiatalok, hagyományőrzők, oltásellenesek, a régi jobbikos tüntetések visszatérő arcai, de öltönyös középiskolások is – akkor kezdtek el „mocskos buzizni” először, amikor Dúró Dóra arról beszélt, hogy „két férfi és egy kutya nem család.” Dúró Dóra is a NATO-egységek magyarországi jelenléte ellen érvelt, és az hangoztatta, hogy egyedül ő szavazott múlt héten a Parlamentben Ukrajna uniós tagsága ellen. Szerinte a két nagy magyar belpolitikai tömb az „igazság elhallgatásában érdekelt”: Dúró ezt maga is megtapasztalta a Parlamentben, amikor nemrég az oltások negatív hatásáról beszélt.

Toroczkai László a rendezvény kezdete után közel egy órával lépett színpadra, de csak miután három fülsiketítő műlövést leadott a pulpitus mellé állított ágyú.

A párt elnöke félórás beszédében egyszerre támadta az ellenzéket és Orbán Viktort, de feltűnő volt, hogy mennyire kritikusan fogalmazott Magyarország NATO-tagságáról, és az oroszokkal szembeni egységes uniós fellépésről. Beszédében egyszer sem ítélte el az orosz agressziót, azt viszont kritikával illette, hogy az RTL Klub műsorra tűzi majd a Zelenszkij-sorozatot.

Az áprilisi választásról azért mondott pár érdekeset Toroczkai:

szerinte van olyan információ, amit magával kapcsolatban Márki-Zay Péter még nem mondott el a nyilvánosságban. „Ha nem teszi meg április 3-áig, megteszem én” – hangzott Toroczkaitól a kissé fenyegetésszerű kijelentés, miután Márki-Zay kanadai állampolgárságára is utalt.

Aztán újra Márki-Zayról osztotta meg gondolatait: Toroczkai szerint „Magyarországnak nem lehet soha külföldi állampolgárságú miniszterelnöke”. Kifogásolta ráadásul, hogy Márki-Zay a múlt héten a súgógépről olvasta a programját, amit „megírtak neki”.

Egyébként végig a „harmadik út” pozíciójából beszélt Toroczkai: szerinte a Fidesz és az ellenzék egy követ fúj, és kiszolgálja a globális pénzpiacok érdekeit. Igaz, az ellenzék kormányfő-jelöltjét ezúttal is jobban, élesebben kritizálta, mint a 12 éve hivatalban lévő Orbánt, akinek a nagy orosz barátságát nem is rótta fel. Sőt, Toroczkai végül is Putyinnak sem rótta fel, hogy lerohant egy országot.

Választási víziója egyébként arról szól Toroczkainak, hogy a magyar nemzeti függetlenséget a magyar nemzetgazdaság megteremtésével kell visszanyerni. Egy olyan vízióról beszélt, ahol Magyarországon „újra dübörögnek a feldolgozóüzemek, ahol a magyar föld ismét magyar kézben lesz, és ahol nem kellenek külföldi vendégmunkások, mert van magyar.” Hogy mindez mennyire kompatibilis az EU-val, arra nem tért ki, és arra sem, hogy mit kezdene Magyarország NATO-tagságával.

Toroczkai beszéde után ingyenes Lord-koncert következett.

A közvélemény-kutatások egyelőre megoszlanak abban, hogy van-e komoly esélye bejutni a Mi Hazánknak a Parlamentbe. A magas részvétel hagyományosan nem kedvez a kisebb pártok választási eredményének.