Immunológus: Beoltva se üljünk be étterembe!

Miután a beoltott magyarok száma átlépte a négymilliós határt, mától számos könnyítés lépett életbe, védettségi igazolvánnyal újra lehet menni többek között étterembe, moziba, vagy éppen maszk nélkül focimeccsre.

Lisziewicz Julianna immunológus azonban mindezt nem javasolja.

„Szeretnék mindenkit lebeszélni, hogy étterembe beüljön” – mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában. Maszkban ugyanis nem lehet enni, és ha csak egy fertőzött van a helyiségben, mi is megfertőződhetünk, magyarázta a szakember, aki egyelőre még két héttel a második oltás után sem ajánlja az éttermezést zárt térben, mert egyik vakcina sem nyújt száz százalékos védelmet.

A mozi- vagy színházlátogatásról azt mondta, a vírus két maszkon keresztül nem fog megfertőzni senkit, de ha például a popcornevés idejére az emberek leveszik a maszkot, és van fertőzött a teremben, máris megugrik a valószínűsége, hogy mi is elkapjuk a vírust. Az edzőtermezést, focimeccsen szurkolást csak maszkban javasolja, az uszodában pedig limitálná az egyszerre medencében lévők számát.

Mindezeken csak akkor változtatna, ha a járványügyi adatok jelentősen javulnának, és legfeljebb 20-30 áldozatot szedne naponta a vírus.

„Nagyon-nagyon aggasztó helyzet” – mondta Lisziewicz Julianna az india mutánsokról. Azáltal, hogy Indiában milliók a fertőződnek meg, a vírusnak rengeteg lehetősége van arra, hogy mutálódjon, vagy akár arra is, hogy két vírus kicserélje a genetikai állományát, így keletkezett például a MERS-vírus, magyarázta.

Szerinte emiatt fennáll a veszélye annak is, hogy a jelenlegi védőoltások nem, vagy kevésbé lesznek hatékonyak az új variánsokkal szemben, a technológia azonban lehetővé teszi, hogy rövid időn belül új, a variánsok ellen is hatékony vakcinák készüljenek, mondta.

Az indiai mutáns ráadásul a brit mutánsnál is sokkal agresszívabb, nemcsak fertőzőképesebb, de súlyosabb betegséget is okozhat, mivel nemcsak a közösségben, de az egyes emberek szervezetében is jobban, nagyobb mennyiségben terjed.

Mivel az indiai mutáns nem marad Indiában, az immunológus nagyon csodálkozna, ha nem okozna nálunk is egy negyedik hullámot, de abban reménykedik, hogy az oltásoknak köszönhetően az újabb járványhullámok már egyre kisebbek lesznek.