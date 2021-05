Az elmúlt hét év második leghalálosabb hete volt március végén

Április utolsó napján megjelentek a Központi Statisztikai Hivatal oldalán az év első tizenhárom hetére vonatkozó halálozási adatok, így már április első pár napjaival bezárólag van képünk arról, hányan haltak meg az idén Magyarországon. Január 1-jétől 42 517 ember vesztette életét (22 százalékkal több, mint 2020 hasonló időszakában), közülük 11 951 fő (28 százalék) igazolt koronavírus-fertőzést követően.

2015-től 2021-ig összesen hét évet vizsgáltunk, a halottak számát tekintve az idei toronymagasan vezet. A legkevesebben (kicsivel több mint 33 ezren) 2016-ban haltak meg, a többi években pedig 34 ezer és 40 ezer között mozgott az elhunytak száma ebben az időszakban.

A KSH egyébként utólag is folyamatosan frissíti a heti adatait, így lehet az, hogy az előző cikkünkben azt írtuk, 22 978 ember halt meg itthon az év első két hónapjában, a most közölt adatok már 23 887 elhunytat mutatnak – azaz 909 halott került még bele a statisztikába.

Grafikánkon az évek közül hármat emeltünk ki: az influenzajárvánnyal erősen sújtott 2017-et, a tavalyit, illetve 2021-et. Az utóbbi esetében sötétebb vonal jelöli a koronavírus-halottak nélküli számot, így a halványpiros terület mutatja a különbséget, vagyis azt, hogy az adott héten hányan hunytak el Covid-19-fertőzésben. Mivel koronavírus nélkül az előző éveknél jóval kevesebben haltak volna meg az év első három hónapjában (kicsivel több mint harmincezren), valószínű, hogy a halálesetek egy részéhez csak hozzájárul a koronavírus, de nem egyedüli oka.

A naranccsal jelzett 2020-es, év végén kiszélesedő gyűrű jól mutatja, hogyan robbant be tavaly a járvány – ennek folytatása a pirossal jelzett 2021-es év, ahol februárnál látható egy mélypont, azóta pedig tartós a növekedés. És az is marad, ugyanis csak áprilisban több mint 6500 ember halt meg koronavírusban, tavaly pedig a 300 koronavírus-halottal együtt is nagyjából tízezren. (A heti halottak számát a lilával jelzett körök és a hozzájuk tartozó számok mutatják.)

Ráadásul 2021 márciusának utolsó előtti (március 22-ével kezdődő) hetén 4091-en haltak meg, aminél csak a tavalyi december első hete volt súlyosabb: akkor 4163-an vesztették életüket hét nap alatt.

Területi összehasonlításban is meg tudjuk mutatni a 2021-es év és az előző hat esztendő átlagának viszonyát. Előző cikkünkben bőven voltak olyan megyék (illetve Budapest is közéjük tartozott), ahol kevesebben haltak meg az előző évekhez képest, most már nincs ilyen: a sor végén van Heves, ahol nem változott a halottak száma, a listát pedig Nógrád, Somogy és Tolna vezeti, ahol harmadával több halott volt 2021 első három hónapjában az előző évekhez képest. A megyék értékeit megnézheti, ha ábránk közepére kattint: a felugró panelben egyesével látható, melyik milyen számokat produkált.