Elvileg így tudhatja meg, hogy sikeres volt-e a regisztrációja az oltásra

Korábban a 444.hu számolt be róla, hogy sokak számára csak hónapokkal a regisztráció után derült ki, hogy valójában nem sikerült a jelentkezniük oltásra, a háziorvosuk nem látta őket a regisztráltak listáján. A probléma abból fakad, hogy a vakcinainfo.gov.hu weboldala a regisztrációt követően nem küld visszaigazoló emailt.

A lap egyik informatikus olvasója szúrta ki a vakcinainfo.gov.hu adatkezelési tájékoztatójában, hogy az uniós General Data Protection Regulation (GDPR) szabályzata alapján, a hozzáféréshez való jogra hivatkozva ki lehet kérni a személyes adatainkat, hogy megtudjuk célba ért-e a regisztrációnk. A lap szerint a tájékoztatóból az olvasható ki, hogy a regisztráció adatai előbb a Miniszterelnöki Kabinetirodába futnak be, ahonnan továbbítják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (NEAK), amely ezután „a közölt személyes adatokat a részére megadott szempontrendszer alapján az általa vezetett nyilvántartásokkal összeveti és annak eredményéről az érintett háziorvosát tájékoztatja a koronavírus elleni védőoltás beadhatóságának megállapítása érdekében”.

A 444.hu olvasója küldött is emailt a Miniszterelnöki Kabinetirodának az adatkezelő tájékoztatóban is feltüntette e-mail címre, hogy megtudja náluk vannak-e az adatai. „Anno, amikor bejött a GDPR, akkor én kényszerből ezt jobban is megnéztem, és ezért emlékeztem, hogy a személyes adatokat kötelező kérésre kiadni. Így jött az ötlet, hogy akkor nosza, a GDPR alapján tegyük ezt meg, és akkor választ kapok arra, amit nekik alapból hozni kellene, és amit minden garázscég webshopja is helyből tud” – írta a 444-nek az olvasó, aki azonban egyelőre nem járt sikerrel:

a 30 napos határidő lejárta után sem kapott semmilyen reakciót a Miniszterelnöki Kabinetirodától.

Így megkereste a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH), amely vizsgálatot indított az ügyben, de egyelőre még nincs eredménye.

A NAIH a lap kérdésére közölte: „a regisztrációt elvégző személy mint az adatkezelés érintettje jogosult a hozzáférési jogával (GDPR 15. cikk) élni az adatkezelő felé. A kérelemmel összefüggésben megtett intézkedésekről az adatkezelő főszabály szerint a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A kérelem összetettsége, valamint a kérelmek nagy számára tekintettel a határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A késedelem okairól azonban 1 hónapon belül az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet.” Ezek szerint a 444.hu olvasója esetében azt is elmulasztották, hogy egyáltalán értesítsék arról, hogy további két hónappal meghosszabbítják az eljárást.