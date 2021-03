Két órát kellett sorban állni az esztergomi oltópont előtt, a fotózást megtiltották

Ismét nagy torlódás alakult ki az egyik hazai oltópontnál, ezúttal az esztergomi Vaszary Kolos Kórház előtt kígyózott hosszú sor.

A képeket készítő Márton Vlad András azt írta, ő és 81 éves édesanyja délelőtt 10 órára kaptak időpontot az oltásra, ám akkor még a reggel nyolcra behívottak közül is többen sorban álltak.

A helyzet később sem javult, ők ketten 1 óra 52 perccel a kapott időpont után még öt méterre voltak az épület bejáratától. A férfi beszámolója szerint rengeteg volt az idős ember, nekik végül székeket vittek ki.

A kórház elé kirendelt katona azt mondta neki, a kialakult helyzet annak tudható be, egy számítógépes hiba miatt szombatra hívták be a vasárnap oltandó embereket is. Megkérdeztük a Koronavírus Sajtóközpontot, valóban történt-e ilyen hiba, ha válaszolnak, közölni fogjuk.

Márton Vlad András azt is állítja, hogy a katona töröltette a várakozók által a kórház előtt készített képeket, és rászólt arra, aki fotózni próbált.