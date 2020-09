A kamara megmutatta, hogy néz ki az orvosi pihenő és mosdó egy Covid-osztályon

„Covid centrum, orvosi pihenő és mosdó. A kollégáink helyt állnak ilyen körülmények között is” – mindössze ennyit írt Facebook-oldalára a Magyar Orvosi Kamara azokhoz a képekhez, amelyek egy rendkívül rossz állapotú, rozsdásodó vizes blokkot, egy utolsókat rúgó széket és egy viseltes matracot mutatnak.

A kamara forrásvédelemre hivatkozva nem válaszolt arra a kérdésünkre, hogy a képek hol készültek, frissítették azonban a bejegyzést, azt írva:

a teljesítőképességük határán lévő kollégák gyakran félnek a feletteseik vagy épp az egészségpolitikai szereplők megrovásától. Nem szívesen vállalnák ezt be a kép beküldői sem, akik mindeközben becsülettel végzik munkájukat a Covid-ellátásban is. Nekünk nem az a dolgunk, hogy egy-egy ellátóhelyet pellengérre állítsunk, hanem az, hogy a kollégáknak teret és lehetőséget biztosítsunk arra, hogy bemutathassák az ágazatot érintő problémákat. Feladatunk védeni azt, aki védelmet és anonimitást kér a tagjaink közül. Abban bízunk, hogy a kórház fenntartójához is eljut a kép, és fel is ismeri majd a saját intézményének rejtettebb zugait. Mindeközben nem szeretnénk posztunkkal azt sugallni, hogy adott intézményben nem jó színvonalú az ellátás, és ily módon elvenni a páciensek bizalmát az intézmény iránt. Kollégáink emberfeletti teljesítményét mutatja, hogy ilyen körülmények között öltözve és „pihenve” is képesek jó színvonalon ellátni a hozzájuk segítségért fordulókat.