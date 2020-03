Novák Katalin nem hagyta annyiban, hogy Bernie Sanders elítélte a felhatalmazási törvény elfogadását

Bernie Sanders vermonti szenátor Twitteren ítélte el a magyar kormány felhatalmazási törvényét.

Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárnak nemrég Twitteren visszaszólt a demokrata elnökjelöltnek. Novák válaszában Bernie Sanders orra alá dörgölte, hogy az Egyesült Államokban hány koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak eddig és hányan veszítették életüket a járvány következtében. Az államtitkár ezek után azt javasolta az elnökjelöltnek, hogy ne a feszültség szítására koncentráljon, hanem a vírus okozta kihívásokra. Majd megjegyezte, hogy az Országgyűlés bármikor visszavonhatja a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló felhatalmazást.

W 160,000+ cases and 3,000+ deaths of #COVID19 in the US, you’d better concentrate on the challanges we commonly face,instead of raising tension w unfounded statements.”The Nat Assembly may withdraw the authorisation under paragraph (1) before

the end of the state of danger.” — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 31, 2020

Norbert Röttgen, a szövetségi parlament (Bundestag) külügyi bizottságának elnöke is kritizálta Twitter oldalán a felhatalmazási törvényt, Novák Katalin itt is lecsapott. Ugyanazt a szöveget másolta be Röttgennek is, mint Sandersnek, csak az amerikai számok helyett a német eseteket hozta fel a politikusnak.

W 67000+ cases and 680+ deaths of #COVID19 in #DE, you’d better concentrate on the real challanges we commonly face,instead of raising tension w unfounded statements.”The Nat Assembly may withdraw the authorisation under paragraph (1) before

the end of the state of danger.” — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 31, 2020

kiemelt kép: Ivándi-Szabó Balázs