Szlovéniában 30 százalékkal csökken a képviselők és a miniszterek fizetése a járvány idejére

A szlovén kormány a koronavírus-válság idejére 30 százalékkal csökkenti az állami tisztségviselők fizetését, köztük a parlamenti képviselőkét és a miniszterekét is, jelentette be Janez Jansa miniszterelnök. A fizetéscsökkentés vonatkozik az igazságügyi tisztségviselőkre és az állami részesedéssel rendelkező vállalatok felügyelőbizottsági tagjaira is.

Ugyanakkor pénzügyi támogatásokkal segítik az állampolgárokat és a gazdasági szereplőket, például az állam a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak után kifizeti a különböző járulékokat, valamint a táppénz-hozzájárulást.

A járvány ideje alatt az egészségügyi dolgozók, a polgári védelmi szervezetek és más kulcsfontosságú szolgálatok 10 és 200 százalék közötti illetménykiegészítést kapnak.

Rendkívüli nyugdíj-kiegészítést kapnak továbbá a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők. Azok pedig, akik kisvállalkozókként dolgoznak (egy vagy két alkalmazottat foglalkoztatnak), a minimálbér 70 százalékának megfelelő havi jövedelmet kapnak az államtól, amely után nem kell járulékot fizetniük. Ezen vállalkozások átmenetileg nem kell fizessenek havi jövedelemadó-előleget sem.

A bejelentette szlovén gazdaságélénkítő csomag értéke 2 milliárd euró (mintegy 710 milliárd forint).

Kiemelt kép: MTI/EPA/Igor Kupljenik