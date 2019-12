Kamuállásokra, százmilliós mutyira és korrupciós mocsárra bukkantak az új polgármesterek a fideszes elődöknél

Arra kellett rájönnöm, hogy nekünk nem egy szekrényünk van csontvázakból, hanem egész temetőnk

– így kezdte Pikó András, Józsefváros polgármestere saját beszámolóját hétfő délután a Mozsár Bisztróban a Transparency International Magyarország konferenciáján. Itt az egyik szekcióban olyan független polgármestereket kérdeztek a friss tapasztalatikról, akik nemrég vették át a hatalmat fideszes elődjeiktől. Pikón kívül a kerekasztalnál ült Baranyi Krisztina, Ferencváros, Fülöp Zsolt Szentendre új polgármestere, valamint Márki-Zay Péter, aki már-már veteránnak számított ebben a körben, tekintve hogy Hódmezővásárhelyt már 2018 februárja óta vezeti, igaz, testületi többsége csak most október óta van.

A moderátor, Ligeti Miklós jogi igazgató erre a két dologra volt többek közt kíváncsi:

Mit találtak az új vezetők a hivatalban, volt-e korrupcióra utaló jel?

Érkezik-e korrupciós nyomás, akár a „saját oldal” felől?

Nem meglepő mód, az első kérdésre érkeztek a legérdekesebb válaszok. Baranyi Krisztina az eddig napvilágra került eseteken túl elmondta, mennyire meglepte, hogy a hivatalnak „24 ügyvédi irodával volt megbízása saját 16 fős apparátusa mellett”, ezek pedig sokszor párhuzamos tevékenykedésre vonatkoztak, de előfordult, hogy „teljesítés nélkül fizettünk ki milliós tételeket”. Ferencvárosban eddig egy rendőrségi feljelentés született, és csak azért nem több, mert a többi legitimált, „jogszerűsített korrupció volt” Baranyi szerint, aki kiemelte:

150 milliót takarítottak meg eddig a különböző áltevékenységek kiszűrésével.

Márki-Zay Péter ennél is meredekebb történeteket hozott magával Hódmezővásárhelyről. „Másfél évig küzdöttünk a fideszes többséggel szemben, de október óta nekünk van többségünk. Most kerültek hozzánk a cégek” – kezdte. Az átvilágítások során aztán kiderült, hogy Hódmezővásárhelyen korábban

több tucat ember volt „kamuállásban.” Azaz – ahogy a polgármester mondta– a „kifizetés megtörtént, de az embert nem láttam sose. Aztán voltam a Fidesz-irodában, és ő ott volt.”

Iratok náluk is tűntek el, mondta, „videón van, ahogy kocsin viszik el őket.”

Legalább 150 lakást adtak el, rokonoknak is, akár 40 százalékos kedvezménnyel.

Visszatérően ugyanazok a cégek nyertek a városi pályázatoknál,

ám miután nem arra használták fel a támogatást korábban, mint amire kapták a pénzt, jelenleg milliárdos visszafizetési kötelezettsége van a városnak.

Ráadásul többször heckertámadás érte a hivatalt az eltelt másfél év alatt, érkezett ilyen az önkormányzat fideszes önkormányzati cégétől is.

A hivatalban eközben „listáztak”

és személyes adatokat gyűjtöttek az ott dolgozókról.

Pikó András Józsefváros kapcsán azt hangsúlyozta: a hivatalban sorjáztak a kifizetőhelyként szolgáló alibi álláshelyek, de túlárazott közbeszerzés is akadt. Hozzátette: megdöbbentő volt látni, mennyire nem önkormányzatként használta az előző fideszes vezetés az önkormányzatot. „Elemi szolgáltatások nem voltak megszervezve. Nincs például iktatórendszer, ilyenekkel egyszerűen nem törődtek.”

Fülöp Zsolt, Szentendre új, független polgármestere az előző ciklus közpénzköltési gyakorlatát szemléltetve egy nyolcoldalas, a Nézőpont Intézet által készített kutatást mutatott be, amely tele volt ábrákkal, mégis két és fél millió forintba került. „Amikor felvetődik a testületben, hogy a Transparency Internationallal együttműködünk, akkor a testület négy fideszes képviselője mindig nagyon éberré és érdeklődővé válik, hogy vajon hogy és miképp gondoljuk is mi ezt a kooperációt?”– tette hozzá Fülöp.

Érkezik-e korrupciós nyomás most? – ez volt a másik érdekes kérdés.

Márki-Zay erre körülbelül azt felelte: igény volna rá, de ő nem nyitott erre.

Hasonlókról számoltak be a többiek is. Baranyi Krisztina szó szerint kimondta: „Van korrupciós nyomás. Pár órája voltam polgármester, amikor bejelentkezett az egyik legnagyobb parkolási cég igazgatója. Telefonon hívott, de nem vettem fel.” Azt ugyanakkor kiemelte Baranyi, hogy tisztában van azzal, hogy ezek a találkozások nem kerülhetők el. „Keresnek nagyvállalkozók, gazdag és nagyon gazdag emberek is. Itt van a kerületben érdekeltsége Orbán török barátjának, Adnan Polatnak. Nem tudom megkerülni ezeket a találkozásokat, de az biztos, hogy az ilyen találkozókon mindig ülni fog mellettem valaki, nem megyek oda egyedül.”

A saját oldali korrupciós nyomásról Pikó András azt mondta: vannak próbálkozások, de ő hamar világossá tette, hogy Józsefvárosban nincsenek sportállások. „Ha ezt képviseled tudatosan, egy idő után nem próbálkoznak.”

Hozzátette:

Egyébként pártkörökben elterjedt már, hogy a Baranyi teljesen elszabadult, de a Pikó sem százas.

December 9-én van a Korrupcióellenes Világnap, a TI rendes év végi rendezvénye is ehhez kapcsolódott. Martin József Péter ügyvezető a felvezetőben elmondta:

Nem jött el fideszes polgármester, pedig hívták őket.

Az idei esemény a helyi önkormányzatok jogállamiságban betöltött szerepéről szólt. Ennek keretében tartott nyitóelőadást Karácsony Gergely, aki elmondta: ha a demokrácia válságtüneteket mutat, akkor még több demokráciára van szükség.

De amikor bizalmi válság van, megjelenhet az erős kéz politikája, amely rombolja a demokratikus intézményben vetett hitet, és arra késztet, hogy inkább személyekben bízunk. Épp ezért rombolják le a demokrácia intézményeit, ebben a politikában nem létezik korrupció, hanem csak új elit, és ez nem csak magyar jelenség. Putyin és Trump is hasonlóan érvel, mondván: ha a demokrácia válságban van, akkor erős, bölcs vezető kell.

Ezzel szemben határozza meg Karácsony saját politikáját, amely az átláthatóságról szól, arról hogy „lebontjuk az információs aszimmetriát, ami a döntéshozók és az állampolgárok közt húzódik. Megosztjuk az állampolgárokkal az információkat, hozzáférhetővé tesszük, ezen keresztül húzzuk be az embereket a politikába. Jó helyen bíznak az intézményekben és bíznak magukban, és csak ezután bíznak a politikusban. Ennek ellentéte, ahol a jó és bölcs döntéshozóban bíznak, aki alattvalóként kezeli a választókat.”

A főpolgármester kijelentette: tavaszra különböző szervezetek – TI, Átlátszó, K-monitor – bevonásával kidolgozzák a Főváros új átláthatósági programját, és alkalmazni is fogják azt.

