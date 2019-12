Erdélyi színházakba öl százmilliókat a magyar kormány

Miközben itthon a parlament viharos gyorsasággal készül megszavazni a kulturális életet átalakító kormányzati előterjesztést, a magyar kormány egyre fontosabb szereplője lesz az erdélyi magyar kulturális életnek is – írja a Magyar Hang. A lap információi szerint több erdélyi színház vezetőjét is felhívták Budapestről, hogy pályázzanak támogatásra, azt is előre megmondták nekik, hogy mennyit fognak kapni. Olyanokat is felkerestek, akiknek eszük ágában nem volt pályázni.

Mások azt mondták, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök döntött a támogatások mértékéről, ami azért furcsa, mert magyar közpénzről van szó, és a támogatás a Bethlen Gábor Alapon keresztül ment ki Erdélybe – írja a Magyar Hang.

A lap úgy tudja, az erdélyi teátrumok ezekben a napokban kapták vagy kapják meg az értesítést a támogatásról. A Kolozsvári Állami Magyar Színház 140 millió forintot, a csíkszeredai, váradi és szatmári társulatok 130-130 millió forintot, a sepsiszentgyörgyiek viszont 180 milliót kapnak. Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós színházainak csak 70-70 millió forint jut. A temesvári Csíky Gergely Állami Magyar Színháznak is jut pénz, 80 millió forint. Sepsiszentgyörgyön a magyar állam támogatásával épül egy 4 milliárd forintba kerülő új kulturális központ, amely helyet ad majd többek között a Tamási Áron Színháznak is.

A marosvásárhelyi Nemzeti Színház társulata viszont egyetlen forintot sem kapott, pedig az egyik legfontosabb intézménye az erdélyi magyar kultúrának. A Magyar Hang szerint az elutasítás informális oka az volt, hogy „nem viselkedtek megfelelően”.

