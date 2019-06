Csótányok lepték el a BKV dolgozóinak pihenőhelyét

A 2-es villamos végállomásának borzalmas állapotáról számolt be az RTL Klub Híradója. A falak koszosak, a padló foszlik, a mellékhelységek büdösek. A probléma nem új, a villamosvezetők évek óta ilyen körülmények közt pihennek két út között. Az épületet összesen 60 dolgozó használja, igaz, nem szívesen, mivel már egy csótánycsalád is beköltözött az épületbe, és egyre többször látnak patkányokat is. A BKV egyelőre csak csótánycsapdákat adott, de azt ígérik, még idén felújítják a pihenő helyet.