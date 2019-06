Szanyi Tibor: Az MSZP politikai kómába esett

Az MSZP választmánya kétharmados többséggel úgy döntött, hogy fenntartja az EP-lista sorrendjét, amelynek értelmében Ujhelyi István EP-képviselő képviseli a pártot a következő öt évben Brüsszelben. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke bejelentette azt is, hogy a kampányban patkányozós nyilatkozatával botrányt kavart Bangóné Borbély Ildikó lemondott parlamenti frakcióvezető-helyettesi posztjáról, és távozik a párt kommunikációs igazgatója is, Láng Balázs.

Szanyi Tibor így nem mehet Brüsszelbe, amit szemmel láthatóan nem visel jól. Az ATV-nek nyílt levelet küldött Szanyi, melyben arról ír, hogy a traumatikus választási vereségük sem volt elég fejbekólintás ahhoz, hogy felébredjenek, és cselekvésbe fogjanak.

– írja. Szerinte a gyávaság mintaesetének tudhatjuk be azt, hogy „az elnökség – különösen annak fizetett része – nem akarta előterjeszteni, hogy név szerint ki legyen az egyetlen EP-képviselő?” Ez az ő olvasatában azt jelenti, hogy

Szanyi úgy látja, ma 20-30 emberből jó ha egy gondolja, hogy szükség lenne az MSZP-re:

Fájlalja azt is, hogy értelmiségi szimpátia sem övezi már őket, Szanyi odáig merészkedik, hogy az MSZP már nem is egy párt:

A legerősebb rész a nyílt levél végén található:

Tartósan úgy viselkedünk, mint a kanos férfi, aki beleszeret a bárcás cédába, s mindenét odaadja neki. Most, 2019-ben pedig elkövettük a lehető legnagyobb kampányhibát, hogy a véghajrá utolsó hetében az volt a fő üzenetünk, hogy most nem a választópolgárért, még csak nem is önmagunkért, hanem egy másik párt emberének a mandátumáért küzdünk. Mit is mondhat erre egy normális ember? Azt, hogy szavazzon rátok a vasorrú bába!…, aztán megoldotta saját kútfőből: DK.