Meglehet a Fidesznek az újabb kétharmad

Ha jól mozgósít. A Nézőpont Intézet szerint 2. a DK lehet.

A Nézőpont Intézet szakértői becslése alapján, ha a Fidesz-KDNP jól aktivizálja híveit, akkor 55 százalékkal 14 mandátuma is lehet. A második helyet erős kampányhajrával, 11 százalékos eredménnyel a Demokratikus Koalíció szerezheti meg, Gyurcsány Ferencék akár 3 mandátumhoz is juthatnak. Szorosan a DK mögött áll az MSZP-P (10%), negyedik helyre szorul a Jobbik (9%), és mandátumot már csak a Momentum (7%) szerez. Jelentős szavazatveszteséget szenved el az LMP, amely várhatóan csak 3 százalékot szerez. Erre a szintre kapaszkodik fel a Mi Hazánk Mozgalom is, megelőzve a 2 százalékos Kétfarkú Kutya Pártot.

A Nézőpont Intézet szakértői becslése alapján a Fidesz-KDNP akkor kaphat 55 százalékot, ha megmarad a tavalyi választáson tapasztalt aktivizálási képessége. A hét végére tapasztalt jelentős választói aktivizálódás az ellenzéki oldalon is hat, ezért előzheti meg a két baloldali párt a Jobbikot, és ezért kaphat mandátumot a Momentum, amely nagyon jól mozgósított az utóbbi hetekben.

A választási részvétel jelentősen befolyásolja a végeredményt, a Nézőpont Intézet szakértői becslése 39 százalékos, az utolsó napokban megugró aktivitásra számít. Ennek legnagyobb haszonélvezője a Fidesz-KDNP lehet, amely így a biztos 13 mandátum helyett 14-et is elérhet.

A DK, az MSZP-P és a Jobbik 2-2-2 mandátumhoz juthat, a Momentum 1 embert küldhet várhatóan az európai parlamentbe. Ha a Fidesz-KDNP-t mégsem támogatják annyian, mint amire jelenleg számítani lehet, akkor a Demokratikus Koalíció, vagy akár a Momentum Mozgalom is plusz egy mandátumhoz juthat.

Módszertan

A Nézőpont Intézet szakértői becslése a személyes, illetve telefonos közvélemény-kutatási adatok összegzésén, valamint olyan tényezők figyelembevételén alapul, mint a kampányhajrá miatt megnövekedett választási aktivitás, a választástörténeti adatok, a szavazók korábbi voksolásokon tapasztalt választói magatartása, valamint a rejtőzködő szavazók potenciális pártpreferenciája. A szakértői becslés 39 százalékos választási részvétellel számol, az ettől való eltérés jelentős hatással lehet a pártpreferenciákra is.

