Kásler szerint akár négy éven belül ki lehet iktatni a hálapénzt

A miniszter azt mondta, az egészségügy egyáltalán nincs olyan rossz helyzetben, mint mondják: „néhány európai országnál jobbak vagyunk”.

Az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós azt reméli, hogy a következő négy évben folyamatos béremelésekkel elérik, hogy ki lehessen iktatni a hálapénzt. Az Origonak azt mondta: a paraszolvenciát rendkívül káros dolognak tartja, de az jó néhány egészségügyi dolgozó megélhetését jelenti. Kitért arra is, hogy az egészségügyben sokkal gyakoribb a kiégés, mint más területen, így a bérfejlesztésen túl a körülményeket is javítani kell.

Ugyanakkor úgy látja, hogy az oktatás és az egészségügy is olya, mint a magyar foci: mindenki ért hozzá, és mindenki mást mond róla. Ő mindenkinek a véleményére kíváncsi, minden javaslatot meghallgat, de az oktatás kapcsán biztos abban, hogy a magyar iskolákból kikerülő diákoknak ismerniük kell a klasszikus értékeket, a magyar hagyományokat és korszerű műveltséget kell szerezniük.

A magyar egészségügy szerinte egyáltalán nincs olyan rossz helyzetben, mint mondják, lehet és kell is rajta javítani, de azt határozottan állítja, hogy „néhány európai országnál jobbak vagyunk”. Szerinte az egészségügy sehol a világon nem kelti azt a benyomást a társadalomban, hogy minden rendben lenne az ágazatban. Magyarország pedig az európai középmezőnybe tartozik műszerezettséget, kórházakat, felújításokat illetően.

A betöltetlen háziorvosi praxisok ügyének megoldására több lehetőséget említett, köztük azt, hogy átrendeznék a háziorvosok és a sürgősségi rendszer viszonyát. Azt is mondta: nagyon kevés háziorvos van, akinek csak egy szakvizsgája van, általában kardiológus vagy belgyógyász szakvizsgával is rendelkeznek, és ha átdolgozzák a törvényi hátteret, a háziorvos a társszakmájával is foglalkozhat.

A családpolitikát illetően rövid távú célnak tartja, hogy jobban, könnyebben éljenek a családok, aminek pozitív következménye a születésszám növekedése. 2030-ra el akarják érni, hogy a „szülőképes korú női népességre” jutó születések aránya 2,1-re növekedjen. (Fotó: MTI / Bruzák Noémi)