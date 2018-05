Hadházy szerint az ő lejáratásával a többi ellenzéki politikusnak is üzennek

Még mindig nem tudja Hadházy Ákos, az LMP-nek az április 8-i országgyűlési választás után lemondott társelnöke, hogy mikor teszi le képviselői esküjét – erről ő maga beszélt az ATV-ben. Ő volt az egyetlen a 199 képviselő közül, aki nem ment be a parlament alakuló ülésére, inkább kint, az Országház előtt volt a tüntetőkkel.

Emiatt aztán most be is szólt neki Kövér László, a parlament elnöke, a Fidesz egyik vezetőségi tagja. Kövér szerint Hadházynak nem lenne itt semmi keresnivalója.

Az LMP-s politikus fenntartja azt a véleményét, hogy szerinte csalás történt április 8-án, a Fidesz tisztességtelenül játszott.

Hadházy a körülötte kialakult lejárató kampánnyal kapcsolatban úgy fogalmazott: szerinte ezzel akarják megfélemlíteni az ellenzéki politikusokat, de azt üzente nekik, hogy ne ijedjenek meg ettől.