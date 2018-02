Neonáci bandához verődött a floridai mészáros

A Republic of Florida fehér régiót akart létrehozni, fegyveres gyakorlataikon az ámokfutó is részt vett.

A fehér felsőbbrendűséget hirdető szervezet, a Republic of Florida kiképzéseire is eljárt a szerdán egy iskolában 17 embert lelövő Nikolas Cruz – írja a Huffington Post. Ezt Jordan Jereb, a neonáci szervezet vezetője mondta el az AP hírügynökségnek. Hozzátette (bármit is jelentsen ez), hogy a szervezet egy tagja nevelte fel a 19 éves tömeggyilkost.

Jereb úgy tudja, egy lánnyal volt problémája Cruznak, nem véletlen, hogy Valentin-napon támadott. A feminizmust se szerette Cruz, így nőellenessége is szerepet játszhatott a történtekben. Azt is elmondta Jereb, ők vették Cruznak az egyik fegyverét, és hogy nagyon hatékonyan használta azt, ez a kiképzésének köszönhető.

A Republic of Floridáról azt írja a HuffPost, hogy egy fehér etnikai alapú köztársaságot akar létrehozni Floridában. Az államban, ahol 2017-ben duplaannyi fehér felsőbbrendűségi nézetből fakadó gyilkosságot követtek el, mint előző évben. Nemrég Új-Mexikóban ölt meg két zsidót egy 21 éves neonáci. A dettó antiszemita Republic of Florida is állítja a honlapján, megölik, aki fizikai veszélyt jelent rájuk nézve.

(Kiemelt kép: AFP PHOTO / POOL / Susan STOCKER)