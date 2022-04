A járműiparban most minden egyes autóért meg kell küzdeni

Az autóipar szereplői rugalmasan tudtak alkalmazkodni az elmúlt időszak kihívásaihoz, és a továbbiakban is így kell lenniük. Meg kell küzdeniük minden egyes legyártható autóért – hangzott el a Portfolio-MAGE Járműipar 2022 konferencia vezetői kerekasztal beszélgetésén. A szektor meghatározó szereplői számos nehézséggel szembesülnek – ezekről is beszéltek a cégek vezetői, képviselői.

A Magyar Suzuki Zrt. számára fontos az orosz-ukrán piac, ahol évente mintegy 10 ezer autót értékesítenek. A háború miatt a vállalat megszüntette ezen célországokba az autók gyártását és szállítását annak ellenére is, hogy a jelenlegi körülmények között minden autó számít, illetve az is, hogy ne veszítsenek gyártókapacitást. Jelenleg is azon dolgoznak, hogyan tudják ezeket a járműveket más piacra átirányítani. Ez rövid távon okoz náluk nehézséget. Ezen kívül probléma a félvezető hiány, amit tetőz a háború.

Az Opel szentgotthárdi üzemét az ukrán-orosz válság nem érinti, mivel a beszállítói láncuk elsősorban nem ebben a régióban van, legfeljebb indirekt módon. Termelésüket a félvezető-, chiphiány, illetve egyéb anyagellátási problémák határozzák meg. Tavaly 20 százalékos darabszámot vesztettek el az eredeti tervekhez képest. A szerelősoron idén áprilistól három műszak helyett két műszakban tudnak termelni. Érzik, hogy mivel egy hatalmas globális ellátási lánc részei, még vannak a piacon veszélyek, így továbbra is résen kell lenni, mert nem tudni, hogy a kialakult helyzetnek mikor lesz vége.

A Continental Csoport Magyarország másfél éve küzd a félvezető hiánnyal, mindezt tetőzi az orosz-ukrán háború, amely bizonytalanságot okoz. Ezzel párhuzamosan tapasztalják, hogy a keresleti oldal továbbra is nagyon erős, bármennyi autót el lehet adni. Az ellátási problémát a gumigyártáshoz szükséges koromnál és szintetikus kaucsuknál érzik, mivel ezen alapanyagok az orosz és ukrán piacról érkeztek. A világpiacon vannak ugyan alternatívák, azonban az átállás időigényes és magasabb beszerzési árat is jelent.

A háború több módon érintette a Bridgestone-t, amely felfüggesztette orosz gyártóüzemét, ezzel az exportot is. A kiesés kompenzálása a többi üzemre hárul. Szerintük az egész válságot az fogja meghatározni, hogy az orosz és ukrán alapanyagokból mennyi van az európai raktárakban, főleg az OEM-knél (eredeti berendezésgyártó) felhalmozva. Optimistán tekintenek az idei évre, úgy vélik, újabb megrendelések esetén a 155 ezer négyzetméteres tatabányai csarnokukat bővíteni is képesek.

A Rehau- Automotive Kft. gyárának felfutását nem könnyítette meg az elmúlt két év, a 2021-es jól indult, ugyan beszállítóként az OEM-ktől függnek. A tavalyi év közepén érzékelték, hogy az OEM-k félvezető hiánnyal küzdenek, amely miatt a gyártást a Rehaunak is vissza kellett fognia. Úgy vélik, a félvezetők problémája nem oldódik meg még. Aggasztja őket a gáz ellátásbiztonsága, mivel a festőtechnológia gáz nélkül nem tud működni.