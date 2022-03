Az esztergomi Suzuki nem szállít autót Oroszországba és Ukrajnába

A Suzuki japán anyavállalata azt jelentette be szerdán, hogy a háború miatt márciustól leállította az Oroszországba és Ukrajnába való autóexportját – írja a Portfolio a cég válaszát idéző Reuters alapján.

A két országban évente durván 10 ezer autót szokott eladni a Suzuki, most azzal kalkulálnak, majd máshol adják el a kocsikat. A közlemény szerint az esztergomi gyárban marad a kétműszakos termelési rend.

Az esztergomi egységet több dolog is sújtja. A világméretű chiphiány továbbra is, aztán ott vannak az elszálló energiaárak, meg a forint zuhanása is. „Mindezek költségnövelő hatását próbálják enyhíteni, de egy ponton ezek majd az újautó értékesítési árak növeléséhez vezetnek.”