Extrém terhelés: előre kell hozni az infrastrukturális beruházásokat

A járványhelyzet idején, a távmunka és digitális oktatás időszakában fontos kiemelni, hogy a hálózat szintjén zökkenőmentes átálláshoz nélkülözhetetlenek voltak az infrastruktúra-szolgáltatók – így az Invitech – előrelátó beruházásai. Az infokommunikációs cég nagykereskedelmi igazgatója szerint jelen helyzetben az ágazati beruházások előrehozása, illetve az infrastrukturális fejlesztések nemzetgazdasági érdeknek számítanak.

„Az elmúlt évek gyakorlatát tekintve mi az Invitech-nél, ha már azt látjuk, hogy 70-80 százalékban kiterhelt egy hálózatrész, akkor már fejlesztünk. Természetesen mérlegeljük az időtávot is, hogy az adott beruházáshoz elég csak hat hónap, vagy akár két év szükséges. A felgyorsult tempó ismeretében viszont a jövőben már lehet, hogy alacsonyabb kihasználtságnál is el kell kezdeni a bővítést, hogy ne érjen bennünket kellemetlen meglepetés” – fogalmazott előrelátóan egy tavalyi interjúban Barta Attila, az Invitech nagykereskedelmi igazgatója.

Ha visszatekintünk az időben, akkor már 2016-ban nagy ütemű globális növekedést jeleztek előre az elemzők mind az adatmennyiségben, mind az adatforgalomban, és ezek a prognózisok rendre beigazolódtak.

A mobil adatforgalomban 2016-ban 53 százalék volt a bővülés dinamikája, ami 2019-re meghaladta a 80 százalékot is. Mennyiségben pedig már tavaly is havonta átlagosan 5-6 gigabájtnyi adathasználat volt jellemző az okostelefon-felhasználók körében, ami néhány éven belül 20-30 GB-ra emelkedhet.

A forgalom növekedése a 4G-s mobil és a fix hálózatokon is exponenciális volt az elmúlt években, főleg a videóknak, a közösségi médiának és a szórakoztatóiparnak köszönhetően. Emellett az is látszott, hogy a mobil 5G, illetve a fix hálózatok végén található Wi-Fi 6, majd Wi-Fi 7 még drasztikusabbá fogják tenni a növekedést az elkövetkezendő években.

A koronavírus villámgyorsan felülírta a trendeket

Már tavaly is egyre inkább előre tört a valós idejű forgalom, és egyre több interakció volt az interneten, amelyek most – a kijárási korlátozások következményeképpen – minden eddiginél jobban emelkednek.

A fejlődés most azonban nem felgyorsult, hanem olyan értékeket mutat, mintha az időben előre ugrottunk volna! Az eddigi trendi alkalmazások – például közösségi oldalak, online játékok – mellett megjelent a digitális oktatás, és az online vásárlás is olyan szintre lépett, amit csak néhány év múlva vártunk. Úgy gondolom, hogy végérvényesen beléptünk egy új, digitális világba. Ennek a világnak pedig az alapját képezik a mobil és fix szélessávú szolgáltatások.

Barta Attila hozzátette: „infrastruktúra-szolgáltatóként a vállalatoknak természetesen évekre előre kell gondolkodniuk. Ugyanakkor most az infokommunikációs igények terén előre ugrottunk körülbelül egy-két évet az időben, ami gyors lépésekre késztet minket, hiszen az infrastruktúra-fejlesztéseket nem lehet napok vagy hetek alatt véghezvinni. A berendezések lehelyezése még nem is olyan hosszú idő, de az új igényekhez még több optikai hálózatra, még több mobil bázisállomásra és még több kolokációs helyre lesz szükség. Ezeknek a kiépítése viszont legalább egy-két évet igénybe vesz”.

Kritikusan fontosak a nagykereskedelmi szolgáltatások is

„Az Invitech-nél természetesen minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy az általunk biztosított infrastruktúra- és ICT-szolgáltatásaink hibátlanul működjenek, biztos alapot adva partnereink erre épülő szolgáltatásainak. Ez létfontosságú, hiszen az Invitech ma az egyik legkiterjedtebb, több mint 10 ezer kilométer hosszú optikai gerinchálózattal rendelkezik Magyarországon. Jelentős mennyiségű infrastruktúrát bérelnek tőlünk a hazai mobilcégek, és mind a négy mobilszolgáltató használja a széles körű nagykereskedelmi termékeinket. Vállalatunk biztosítja a legtöbb vidéki kábelszolgáltatónak az internetet, az egyéb hálózati kapcsolatokat és sokszor a TV-jelet is. Továbbá számos állami cég is a partnereink között található. Azt is fontos kiemelni, hogy a belföldi szolgáltatók mellett a legnagyobb nemzetközi távközlési cégek számára is biztosítunk Magyarországon átmenő és végződő szolgáltatásokat” – részletezte a nagykereskedelmi igazgató.

Hozzátette, sokan azzal keresik meg társaságukat, hogy időszakos megoldásokat igényeljenek, ami természetesen érthető a jelen helyzetben, de mégsem ez az időt álló gondolkodásmód.

A világunk megváltozik, és tévedés azt gondolni, hogy később majd az emberek felhagynak a most kialakult helyzetben megtanult, megszokott tevékenységekkel, legyen az online vásárlás, online ügyintézés vagy digitális oktatás. Ugyan az adatforgalom egyik vagy másik csatorna között eltolódhat, de véleményem szerint a volumene már nem fog csökkenni, ezért az infrastruktúra-fejlesztés elengedhetetlen és szükségszerű. A piaci és állami vállalatoknak éppen ezért fel kell venniük a kesztyűt, és előre kell hozniuk a beruházásaikat, hiszen közös, nemzetgazdasági érdek az, hogy a távközlési infrastruktúra fejlesztése olyan ütemben történjen meg, hogy ezek a hálózatok a mindenkori igényeknek megfeleljenek – hangsúlyozta Barta Attila.

Kiemelt kép: Czeglédi Zsolt / MTI