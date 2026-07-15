hans reich spar-vezérkiskereskedelmi különadóspar magyarország kereskedelmi kft.tőkeemelés
Gazdaság

Spar: újabb 20 milliárddal foltozzák a lyukat, amit az Orbán-kormány intézkedései ütöttek

Szajki Bálint / 24.hu
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 07. 15. 13:15
Szajki Bálint / 24.hu
Hat hónapon belül másodszor nyúlt a zsebébe a magyarországi Spar tulajdonosa – ezúttal 20 milliárd forinttal kellett kistafíroznia a kiskereskedelmi láncot. Bőven volt mit befoltozni, ugyanis a szektorban a Lidl után a második legnagyobb forgalmú kiskerláncnak 2022 óta több mint 77 milliárd forint vesztesége keletkezett.

Május végén döntött úgy a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. tulajdonosa, hogy 20 milliárd forint tőkeinjekcióval erősíti meg a magyarországi leányát. A cégiratok alapján a pénzbeli vagyoni hozzájárulás három adagban érkezik, és július 20-ig zárul a tőkeemelés. (Technikai részlet, hogy a jegyzett tőke mindössze százezer forinttal emelkedik, a milliárdok a tőketartalékba kerülnek.)

Ez annyiban meglepő, hogy alig fél évvel ezelőtt már történt egy 30 milliárd forintos tőkeemelés, miután óriási veszteségek keletkeztek az Orbán-kormány által bevezetett intézkedések következtében. A cég közlése szerint 2004-ben a kiskereskedelmi különadó 32,4 milliárd forintot emésztett fel, az árszabályozó intézkedések – például az árrésstopok – pedig havi 1,5–2 milliárd forint veszteséget okoztak, így végeredményben a veszteség meghaladta a 24,7 milliárd forintot.

Megkérdeztük, miért volt szükség az újabb löketre, de Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője nem bocsátkozott részletekbe, annyival zárta rövidre a dolgot, hogy a cég éves beszámolójában megtalálható a válasz.

Mi látszik a dokumentumból?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szijjártó Péter lemond a mandátumáról és a BYD egyik vezetője lesz
Duplantis világcsúcs nélkül is varázsolt, Kozák országos csúcsot futott – képeken a Gyulai Memorial
Bekerült a jegyzőkönyvbe a tiszás Kulcsár Krisztián parlamenti kurvaanyázása
Leváltottak két NAV-vezetőt, akik érintettek az aranykonvoj ügyében
Szijjártó bombahírt közölt: lemond a mandátumáról és a BYD egyik vezetője lesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik