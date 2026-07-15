Május végén döntött úgy a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. tulajdonosa, hogy 20 milliárd forint tőkeinjekcióval erősíti meg a magyarországi leányát. A cégiratok alapján a pénzbeli vagyoni hozzájárulás három adagban érkezik, és július 20-ig zárul a tőkeemelés. (Technikai részlet, hogy a jegyzett tőke mindössze százezer forinttal emelkedik, a milliárdok a tőketartalékba kerülnek.)

Ez annyiban meglepő, hogy alig fél évvel ezelőtt már történt egy 30 milliárd forintos tőkeemelés, miután óriási veszteségek keletkeztek az Orbán-kormány által bevezetett intézkedések következtében. A cég közlése szerint 2004-ben a kiskereskedelmi különadó 32,4 milliárd forintot emésztett fel, az árszabályozó intézkedések – például az árrésstopok – pedig havi 1,5–2 milliárd forint veszteséget okoztak, így végeredményben a veszteség meghaladta a 24,7 milliárd forintot.

Megkérdeztük, miért volt szükség az újabb löketre, de Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője nem bocsátkozott részletekbe, annyival zárta rövidre a dolgot, hogy a cég éves beszámolójában megtalálható a válasz.

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