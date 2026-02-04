A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. osztrák tulajdonosa 30 milliárd forint tőkeinjekcióról döntött az év végén, és a cégbíróság nemrég be is jegyezte a változást. Az összeg a tőketartalékot gyarapítja, csupán 100 ezer forinttal nőtt az amúgy 10 milliárdos jegyzett tőke. Megkérdeztük, hogy a 2025-re várható veszteségre tekintettel emelték-e meg a tőkét, ám a Spar nem ment bele a részletekbe, csupán annyit fűzött hozzá, hogy:

A 2024-es üzleti évben realizált veszteség ellenére is tovább folytatjuk beruházási programunkat, melynek keretein belül új áruházakat nyitunk, és a korábban nyitottakat felújítjuk. Örömteli hír, hogy a Spar Magyarország tulajdonosa a veszteség ellenére is beruház Magyarországon.

A helyben kisebb vihart kavart oroszlányi Spar-bolt bezárása kapcsán ennél konkrétabban fogalmazott a Spar kommunikációs vezetője, megvilágítva a veszteségek keletkezésének és a kényszerintézkedések okát.