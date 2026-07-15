Mozdonyvezetők Szakszervezete: minden jogi csatát elvesztett a MÁV, milliárdos bérpótlékot kell fizetnie

2020 óta a Mozdonyvezetők Szakszervezete, tagjai nevében, közel 1400 munkaügyi pert indított a MÁV ellen, mert az nem biztosítja a jogszabályok szerint járó pihenőidőt – közölte a szakszervezet.

Mint írták, az ország valamennyi törvényszéke, ítélőtáblája, a Kúria és az Európai Unió Bírósága után végül július 7-én az Alkotmánybíróság sem találta megalapozottnak a MÁV jogi álláspontját, az állami vasút ezzel a rendelkezésére álló összes jogorvoslati lehetőséget kimerítette, a jogi csatát elvesztette.

Az eddig jogerőssé vált 300 bírósági ítélet következményeként a MÁV-nak már több mint 1,2 Milliárd forintos fizetési kötelezettsége van a mozdonyvezetők felé.

A folyamatban lévő további perek újabb több –, akár 6 milliárd forintos kötelezettséget rónak a vasúttársaságra.

Ennek ellenére – a Mozdonyvezetők Szakszervezete többszöri felszólítását figyelmen kívül hagyva – a MÁV továbbra sem hajlandó változtatni a jogsértő foglalkoztatási gyakorlatán, inkább kifizeti a vesztes perek összes költségét

– írták.