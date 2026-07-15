Pert nyert a Magyar Hang Krausz Ferencék ellen

Mint ismert, két hónappal ezelőtt a Magyar Hang hozta nyilvánosságra, hogy a hazai tudományos világ számára szinte felfoghatatlanul sok, pontosan 261,7 milliárd forintot juttatott a Hankó Balázs vezette egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium a Fidesz-kormánnyal szívélyes viszonyt ápoló Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítványnak.

A lap azt is megírta, hogy idén április végéig 22,4 milliárdot már ki is fizettek a Nobel-díjas tudós nevével fémjelzett alapítványnak, amely cserébe azt vállalta, hogy „legalább 25, nemzetközileg elismert, világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hoz létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben országos tehetséggondozási rendszert épít ki.”

Magyar Péter miniszterelnök május közepén jelentette be, hogy a kabinet felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött szerződést, egyúttal arra kérte a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22,4 milliárd forintot utalja vissza az államnak.

A Magyar Hang információi szerint azóta a kormány megbízottjai tárgyaltak az alapítvány képviselőivel a jövőről, ám az egyeztetésekről nem sokat tudni. A finanszírozási szerződést egyébként egy magánszemély kérte ki közérdekű adatigénylés keretében az alapítványtól, és tőle jutott a lap birtokába.

A Magyar Hang felidézi, hogy Krausz Ferenc egy korábbi sajtótájékoztatón megtagadta, hogy a finanszírozási szerződést a sajtó rendelkezésére bocsássa. A Telex cikke szerint így nyilatkozott: „Nincs jogunk ahhoz, hogy nyilvánosságra hozzuk a szerződést a KIM-mel, de ha az új kormány megkér vagy utasít minket erre, akkor azt maradéktalanul teljesítjük.”

A lap erre hivatkozva minősítette az alapcikkében „titkoltnak” a szerződést. Ennek azért van jelentősége, mert az Élvonal Alapítvány és II. rendű felperesként Krausz Ferenc is helyreigazítási pert indított a Magyar Hang ellen a Fővárosi Törvényszéken. Nem a szerződésben szereplő adatokat kifogásolták, hanem azt, hogy a lap „titkoltnak” minősítette a szerződést.

Az ügyben a múlt héten tartottak tárgyalást, és meg is született az elsőfokú ítéletet.

A Magyar Hang tájékoztatása szerint a bíróság elutasította az alapítvány keresetét, és arra kötelezte a felpereseket, hogy fizessék meg a lapnak a perköltséget. Az ítélet nem jogerős.

A bíróság indoklásában kiemelte: „az alperesi közlés nem valótlan alapokon nyugszik, a felperesi elzárkózó magatartás kapcsán rögzíthető volt, hogy a nyilvánosság tájékoztatástól való elzárása történik a tájékoztatás elmaradásával, azzal, hogy a sajtó érdeklődésére sem válaszolhattak, adatigénylésre sem nyilatkozhattak, ez titkolózásnak minősül, ekként minősíthető.”