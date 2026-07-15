Megjelent a balatoni vendéglátósok rémálma: árvaszúnyograjzásról számoltak be Siófokon

Ismét megjelent az árvaszúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook-bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árvaszúnyogok száma.

Most jöttünk el Siófokról, rengeteg volt! Múlt hét végén még nem tűntek fel

– idézi a portál az egyik kommentelőt.

A mostani tapasztalat azért is figyelemre méltó, mert a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei májusban még a 2025-ösnél lényegesen kisebb rajzást prognosztizáltak. Az akkori vizsgálatok szerint a balatoni üledékben fejlődő tavaszi lárvaállomány tömege a tavalyi mennyiség mintegy 40 százalékát érte el, a lárvák pedig egyenletesebben oszlottak el a tóban. A prognózis alapján a Keszthelyi- és a Szigligeti-medencében az évtizedes átlag körüli rajzásra lehetett számítani.

A tó középső és keleti területein továbbra is az átlagosnál több árvaszúnyogot vártak, ám a repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. Már akkor jelezték, hogy a rajzás alakulását a júniusi időjárási viszonyok befolyásolhatják. Folyamatosan melegedő víz és levegő esetén a nyári szezon kezdetére is lecsenghetett volna a jelenség.

A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árvaszúnyograjzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszán hasonló-e a helyzet.

– írta a Sonline.hu.

Az emberre nézve ártalmatlanok, de csapást mérnek a turizmusra

Tavaly nyáron, illetve kora ősszel a Balaton környéki településeken több ízben is nagyon jelentős árvaszúnyograjzás zajlott, amely a turisták és a vendéglátóipari vállalkozások életét alaposan megkeserítette. Az árvaszúnyogok tömeges megjelenése elsősorban a Balaton déli partját érintették, azon belül is Siófok térségét.

Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Invázió idején a rovarok szinte mindent elárasztanak és élő szőnyegként borítják be a környezetüket: vastagon lepik el a házfalakat, a teraszokat, az utcai lámpákat, és az autókat. Súlyos rajzáskor bejutnak a ruhák alá, a fülbe, a szembe, az orrba, és nyitott szájjal szinte lehetetlen beszélni a szabadban.

Az árvaszúnyogok (Chironomidae) rendkívül gyakori, világszerte elterjedt kétszárnyú rovarok, amelyek lárvái a vízi üledékben élnek. Itt lebontják a szerves anyagokat, fokozzák az üledék oxigénellátását, és kulcsszerepet játszanak a tápanyagkörforgásban. Kirepülésükkor jelentős mennyiségű nitrogént és foszfort távolítanak el a tavakból, így hozzájárulnak a víz öntisztulásához is.

A kifejlett egyedek fontos táplálékul szolgálnak halak, madarak, denevérek és más ízeltlábúak számára, ezért eltávolításuk közvetetten veszélyeztetné vízi és vízparti élőlények sokaságát, beleértve védett fajokat is.