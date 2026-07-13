Hankó Balázs elintézte a kampányban, hogy ingyenes legyen a félórás várakozás a kistarcsai kórháznál, majd a választás után drágább lett a parkolás, mint volt

Hankó Balázs egyik kampányfogása volt még márciusban Pest vármegye 06. számú egyéni választókerületében, hogy a korábbi 300 forintos első félórás díj ingyenes lett a kistarcsai kórház előtti parkolónál. Csakhogy a választást követően ez megszűnt, a díj pedig 330 forintra emelkedett.

László Endre Márton, a Tisza országgyűlési képviselője vasárnap a Facebookon közzétett videójában oszlatta el a városi legendákat ezzel kapcsolatban.

A politikus azt mondta, „nem egy NER-es cég” üzemelteti a parkolót, hanem egy családi vállalkozás, amely 2024-ben kötött szerződést a kórházzal.

A kistarcsai kórháznak akkor rendelet írta elő, hogy alakítson ki beléptető rendszert a dolgozói számára. Erre kiírtak egy pályázatot, amelynek a lényege az volt, hogy a nyertes köteles a beléptető rendszert kifejleszteni, működtetni, cserében pedig üzemeltetheti a parkolót, amelynek a díjait a pályázatot kiíró kórház találta ki.

Az Elsy Hungary Kft. közel 100 millió forintért készítette el ezt a rendszert.

László Endre Márton a kampányban felhívta rá a figyelmet, hogy nem túl emberséges dolog 300 forintot kérni azoktól, akik a szüleiket viszik a kórházba, majd Hankó Balázs volt fideszes miniszter odasietett a kórházhoz, és bejelentette, hogy mostantól nulla forint lesz félóra várakozás.

Hankó megígérte a cégnek, hogy szerződésmódosítással ezt rendezik, de ez soha nem történt meg. A kampány után a cég módosítás hiányában úgy döntött, hogy visszaállítja az eredeti állapotot és a szerződésben engedélyezett módon infláció mértékű emelést is végrehajtott. László szerint a szerződésmódosítás egyébként is törvénysértő lett volna, valószínűleg ez valakinek feltűnt a minisztériumban is.

A tiszás képviselő megkérte a vállalkozókat, hogy tekintsenek el a 330 forinttól, ebbe belementek, így hétfőtől 2029-ig, ameddig a jelenlegi szerződés tart, nem kell várakozási díjat fizetni a kórház előtt.