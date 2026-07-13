Felmondták a szerződést a Balásy Gyula-féle céggel, egy hónap alatt kell megszervezni az augusztus 20-i állami ünnepséget

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. (NRÜ) július 7-én új közbeszerzési eljárást hirdetett az augusztus 20-i rendezvényre egy hetes határidővel. A határidő július 13. hétfő, tehát a mai nap, írja a hvg.hu.

A lap cikke szerint az NRÜ korábban az idei Szent István Napi programsorozat és állami tűzijáték megvalósítására a Balásy Gyula-féle Lounge Eventtel kötött vállalkozási szerződést bruttó 12,5 milliárd forint értékben, és már az egyedi megrendelések teljesítése is megkezdődött, mivel a céget érintően hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, NAV-végrehajtás is indult, júniusban pedig előbb a központosított állami kommunikációs beszerzéseket húzták ki a cégek alól, az NRÜ felmondta az összes keretszerződésüket.

Az NRÜ elvégezte a megszűnt szerződés műszaki, pénzügyi és jogi lezárását, felmérte a fennmaradó feladatokat, majd új közbeszerzést készített elő „a módosult szakmai igényekhez és a rendelkezésre álló költségvetési forrásokhoz igazodó új műszaki tartalommal”.

A tenderdokumentáció műszaki leírása alapján „az augusztus 20-i állami ünnepség egy megújult, közösségi élményre épülő nemzeti, több helyszínen megvalósuló rendezvény”. A tervben családi élményzónák, könnyű- és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok szerepelnek.

A fő attrakció természetesen a hagyományos esti tűzijáték, amely a leírás szerint egy 20-30 perces, filmszerű összművészeti látványshow, amely Magyarország ezeréves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el.

A lap kérdéseket küldött a Tisza-kormánynak, de nem kaptak választ.