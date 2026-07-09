Átlátszó: a GYSEV azbesztes köveket használhatott a vasútfelújításnál

Évekkel ezelőtt a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal felújításánál is használhattak Ausztriából beszerzett azbesztes köveket – értesült az Átlátszó, amely rákérdezett az információra a megrendelő GYSEV-nél, ahonnan azt a választ kapta, hogy akkoriban elsősorban a kőzetanyag törés- és fagyállóságát figyelték, de most új vizsgálatokat rendelnek el, hogy kiderüljön, valóban így van-e.

Az azbesztügy hónapok óta izgalomban tartja a közvéleményt, elsősorban a nyugat-magyarországi régiót, ahová a legtöbb szennyezett kő érkezhetett Ausztriából. A kőzúzalékot főként utak, parkolók burkolására és építkezésekre használták fel, a kőzet porlásával járó azbesztrostok belélegzése viszont súlyos daganatos megbetegedéseket okozhat. Az Átlátszóhoz eljutott információk szerint a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon is lehet azbesztes kő, amely a néhány évvel ezelőtti felújítás során kerülhetett a területre.

A cikk szerint 2009-ben a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúti Zrt. közbeszerzési eljárást írt ki a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon a vasúti pálya és villamos felsővezeték építésére. A tendert a Swietelsky Vasúttechnika Kft. vezette SAVARIA 2009 Konzorcium nyerte el. A portál értesülései szerint a munkálatok során Badersdorfból és Rumpersdorfból származó köveket is felhasználtak a védőréteghez és a felépítményhez is, vagyis nagy eséllyel a vasútvonal mentén is megtalálhatók az azbesztes kövek.

Az Átlátszó megkereste a kivitelezőt és a megrendelő GYSEV-et.

A Swietelsky Vasúttechnika Kft.-től azt a választ kapták, hogy az építési munkálatokat minden esetben az érvényes jogszabályi előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a megrendelők szerződéses követelményeinek megfelelően végezték el, és ez

különösképpen vonatkozik az anyagfelhasználásra és a minőségbiztosításra is

– ugyanakkor ennek részleteiről nem adtak tájékoztatást.

A GYSEV Zrt. több mint egy hónap után válaszolt a portálnak. Mint írták, a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal rekonstrukciójának keretében jelentős pályavasúti munkálatokat végzett a SAVARIA 2009 Konzorcium, és a munkálatok része volt a zúzottkő beépítése a vasúti felépítménybe, valamint a vasúti pálya mellett kialakított padkára is ömlesztett kőzetanyag került.

A 2009-ben kezdett nagyszabású munkálatok során felhasznált kőzetanyag az akkori jogszabályi előírásoknak minden elemében megfelelt. A zúzottkő esetében a vasúttársaság és a kivitelező elsősorban a kőzetanyag törésállóságát, illetve fagyállóságát figyelte. Külön értesítést, tájékoztatást esetleges azbeszt szennyezettségről nem kaptunk

– írta a lapnak a GYSEV.

Mivel azonban az azbesztügy tisztázása a cég számára is kiemelt fontosságú, ezért

a GYSEV Zrt. az érintett területek esetében mintavételről, bevizsgálásról hozott döntést. A további intézkedéseket a szakértői vélemények ismeretében hozza meg a vasúttársaság.

Megjegyezték: mivel a vasúti felépítmény, illetve a vágányok mellett futó padka értelemszerűen nem bonyolít sem gyalogos, sem gépjármű forgalmat, így a kőzetanyag porladása, illetve az abból származó por levegőbe kerülése szinte kizárt.