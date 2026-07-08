Átírják a KRESZ-t Vitézyék, szigorúbb büntetések jöhetnek

Jelenleg a KRESZ átfogó megújítását megelőző közlekedésbiztonsági intézkedéscsomag előkészítésén dolgozunk. Ennek részeként véglegesítés alatt áll egy társadalmi egyeztetési kérdőív, amelynek célja, hogy a közlekedésbiztonságot javító intézkedések minél hamarabb bevezethetők legyenek. A kérdőív több, a közúti közlekedés biztonságát érintő lehetséges intézkedést vizsgál, köztük olyan megoldásokat is, amelyek a jelentős sebességtúllépések hatékonyabb megelőzését, szankcionálását vagy az ellenőrzési rendszer fejlesztését szolgálhatják. A felvetett lehetőségek között különböző nemzetközi gyakorlatok és szabályozási modellek is szerepelnek – válaszolta a HVG megkeresésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM).

A lap arra volt kíváncsi, hogy a szaktárca milyen konkrét lépéseket tervez az extrém gyorshajtások visszaszorítása érdekében, és milyen változásokra lehet számítani a szankcionálási rendszerben.

A tárca szerint a beérkező észrevételek és vélemények feldolgozását követően ezek figyelembevételével véglegesítik a javasolt szabályozási tartalmat, ezért a gyorshajtás szankcionálásával, az átlagsebesség-méréssel vagy más közlekedésbiztonsági intézkedésekkel kapcsolatos konkrét döntések még nem születtek. A KBM azt is közölte, hogy a szóban forgó kérdőív véglegesítés alatt áll, még a nyáron közzéteszik a további részleteket.Tehát egyelőre csak az látszik biztosnak, hogy lesz változtatás és szigorítás, de azt még nem tudni, pontosan milyen lépések lesznek

– értékel a HVG.

Az mindenesetre beszédes, hogy Vitézy Dávid tárcavezető a májusi miniszteri meghallgatásán a parlamentben erről azt mondta, hogy a szaktárca számára az osztrák példa jelenthet inspirációt, amely az egyik legszigorúbb rendszer Európában. Ausztriában a hatóságok átlagsebesség-méréssel is ellenőrzik az autósok sebességét.

Az átlagsebesség-mérés lényege, hogy a rendszer két vagy több, egymástól ismert távolságra lévő ellenőrzési ponton rögzíti, hogy a jármű mikor halad át. Az így mért idő különbségéből, valamint a pontok közötti távolság alapján számítja ki az adott szakaszra vonatkozó átlagsebességet. Ez sokkal hatékonyabb ellenőrzést jelent, mint a mostani fixen telepített kamerák.