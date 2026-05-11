Ezek a divatmárkák fordítottak hátat Magyarországnak az Orbán-kormány alatt

A portál cikkében azt vizsgálták, mely kiskereskedelmi formátumokban és márkacsoportokban aktív a belépés, mely területekről hiányzik a magyar piac, és milyen feltételek mellett képzelhető el a felzárkózás a régiós élmezőnyhöz. Három cég – a CBRE Magyarország, a Colliers Magyarország és a Cushman & Wakefield Magyarország – szakemberei küldték el válaszaikat.

A magyar piac value-orientált, a prémium hiányzik

A Pénzcentrum által megszólaltatott mindhárom tanácsadó megerősíti, hogy a nemzetközi láncok terjeszkedési stratégiája Magyarországon eltér a régiós mintáktól: a flagshipüzletek helyett kisebb, költséghatékonyabb formátumok dominálnak, és a retail park a legfontosabb belépési csatorna.

A CBRE Magyarország válaszában konkrétan kiemelte, hogy a nemzetközi kiskereskedelmi láncok terjeszkedési stratégiája egyértelműen eltolódik a zászlóshajóüzletek felől az egységes arculatú üzletek és a hálózatbővítés irányába, különösen a közép-kelet-európai régióban. „A klasszikus bérlők közel fele tervez fizikai expanziót, de döntően azokban az országokban, ahol már meglévő jelenléttel rendelkeznek” – fogalmazott Garbutt-Pál Erika a CBRE Magyarország MRICS kiskereskedelmi bérbeadási igazgatója.

Hozzátette: a retail parkok váltak a legkedveltebb formátummá, mivel alacsonyabb fix költségek, jobb parkolási adottságok és napi bevásárlási funkciók jellemzik őket. Magyarország ebben a trendben nem tér el a régiós mintától,

ugyanakkor a retail parkok kínálata és a tervezett fejlesztések köre szűkebb, mint például Lengyelországban vagy Romániában.

A retailerek stratégiája egyre inkább az erős vásárlóerővel rendelkező térségek „legjobb házaira” fókuszálódik.

A Cushman & Wakefield márkaszintű bontást is adott arra vonatkozóan, hogy a különböző üzletmodellek hogyan döntenek a magyar belépésről – a Primark nagyterületes flagshipfixációjától az Inditex és H&M flagship első, majd standard bevásárlóközpont-bővítő stratégiáján át a TEDi és KiK retailpark-fókuszú gyors hálózatépítésig.

Mint azt a Cushman & Wakefield szakemberei kiemelték, „a választott formátumot nemcsak az adott ország, hanem a retail szegmens és a márka üzleti modellje is meghatározza. Lengyelországban és Csehországban továbbra is jellemző a „flagship-first” belépés, amelyet később standard bevásárlóközponti üzletek és erős omnichannel jelenlét követ. Magyarországon ezzel szemben inkább a kisebb, költséghatékonyabb belépési modellek terjedtek el.”

Mely szegmensekben aktív a belépés Európában – és mi hiányzik a magyar piacról?

Az európai szintű brand entry-aktivitás súlypontjait illetően a Colliers konkrétabb márka-térképet is adott: ők a divat, az F&B, a beauty, a luxury és a sport/lifestyle szegmensben azonosítják a legtöbb új belépést – és ami ennél is fontosabb, részletes listát közöltek a Pénzcentrumnak arról, mely márkák vannak már Bécsben, Prágában vagy Varsóban, de Budapestről hiányoznak. Európai szinten a legaktívabb szegmensek jelenleg:

az F&B (étteremláncok, kávézók, gyorséttermek – Five Guys, Paul’s Popeyes, stb.),

a mass-market fashion (Primark, Half Price),

a health & beauty care (Sephora, Rituals, KIKO, Aesop,)

és a luxury (Balmain, Le Labo, Christian Dior),

illetve a Sport/Lifestyle fashion (Lululemon, JD Sport, NIKE)

– említett a példákat Csörgő Anita és Nagy Péter, a Colliers Magyarországtól.

A Colliers szakemberei hozzátették, hogy az európai retail tranzakciók kb. 70%-át a mass-market szegmens generálja, amelyen belül a divatkereskedők aránya a legnagyobb, őket a vegyes árucikk-kereskedők és a szépségápolási márkák követik. Magyarországon a régiós trendekhez képest bizonyos szegmensekben lassabb vagy hiányosabb az új márkák belépése:

High-end Luxus divat márkák, amelyek jelen vannak Bécsben, Prágában, és most már Varsóban is, de hiányoznak a magyar piacról, pl. Christian Dior PRADA, Todd’s, Chanel, Bulgari, Balmain. St. Laurent.

F&B nemzetközi láncok: számos márka, melyek Prágában és Varsóban már régóta jelen vannak (Five Guys, Popeye’s, Paul”s, Joe & the Juice, Dean&David), Budapestre csak késéssel, vagy egyáltalán nem érkeznek.

Csörgő Anita és Nagy Péter szerint,

a fenti különbségek részben a vásárlóerő eltéréseivel, részben a fogyasztói preferenciákkal, részben pedig a piac méretével és a szabályozási környezet által generált kockázatokkal magyarázható.

A Pénzcentrum megkeresésére a Cushman & Wakefield a magyar belépési térkép aktív részét – vagyis ami működik – szintén márkanév-szinten konkretizálta: szerintük a sport retail és a value-for-money szegmens dinamikus, miközben a beauty oldalon a Sephora hiánya különösen feltűnő. „Európában jelenleg a beauty, a value fashion, a diszkont FMCG, valamint a sport- és lifestyle retail szegmensekben a legerőteljesebb az új márkák belépése és terjeszkedése. A luxus szegmens továbbra is stabil, ugyanakkor erősen lokációfüggő, és összességében visszafogottabb bővülést mutat” – fogalmazott Szabó Viktória és Hegedűs Orsolya.

Magyarországon különösen dinamikus a sport retail és a value-for-money szegmens. Ezzel párhuzamosan a prémium sport- és lifestyle kategóriában a Lululemon már belépett a magyar piacra, míg további, hasonló profilkategóriába sorolható márkák még vizsgálják a piacra lépés lehetőségét. Az Oysho is egyre markánsabban pozícionálja magát az athleisure irányába. A value retail szegmensben a Mr. DIY, a Pepco, a TEDi és a Shock Price típusú láncok aktív terjeszkedést folytatnak, elsősorban retail parkokban és másodlagos lokációkban. Ezzel szemben a beauty szegmensben visszafogottabb és szelektívebb a bővülés: a Sephora például továbbra sincs jelen Magyarországon, miközben több régiós piacon már meghatározó szereplővé vált – emelték ki a Cushman & Wakefield szakemberei.

A piac strukturális problémái

A CBRE szakértői úgy foglamaztak: „Magyarország kiskereskedelmi piaca strukturálisan alulszervizelt a régiós versenytársakhoz képest, amit mind az országos, mind a budapesti kiskereskedelmi sűrűségi adatok jól alátámasztanak. A kiskereskedelmi ellátottság (m²/1000 fő) Magyarországon érdemben elmarad Lengyelországtól, Csehországtól, de újabban már Horvátországtól vagy éppen Romániától is távolodunk. Ez is korlátozza az új márkák belépési lehetőségeit. A nemzetközi bérlők száma alacsonyabb, ami kevésbé sűrű, kevésbé kompetitív piacot eredményez, és ez csökkenti a „first mover” előnyöket a globális márkák szemében.”

Magyarország esetében ez a konvergencia eddig lassabb volt, részben a túlbürokratizált és folyamatosan változó szabályozási környezet miatt, amely számos fejlesztést megakasztott, vagy a beruházókat kompromisszumos megoldások felé terelte a méret és a formátum tekintetében.

Ennek következtében a modern kiskereskedelmi állomány növekedése érdemben elmaradt a régiós versenytársakétól.