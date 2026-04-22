tescoüzletbezárásbezárüzlet
Gazdaság

Bezár két budapesti Tesco-áruház

admin Vaskor Máté
2026. 04. 22. 16:43

Nem hosszabbítja meg két budapesti áruházának bérleti szerződését a Tesco, így bezár Újpesten a Garam utcai, illetve a IX. kerületben a Soroksári úti üzlethelyiség, írja a hvg.hu.

Az újpesti hipermarket megszüntetéséről először az Újpest Média írt vasárnap, a Soroksári úti egység bezárásáról pedig a HVG-nek azt írta a cég, hogy

a hamarosan lejáró bérleti szerződést (az áruház épülete nem saját tulajdonunk) nem hosszabbítjuk meg. Az áruház működtetése hosszú távon nem volt gazdaságosan fenntartható, elsősorban lokációs okok miatt, a közvetlen lakóövezeti háttér hiánya korlátozta a forgalmat.

A Tesco azt is jelezte, törekszenek arra, hogy az érintett munkavállalóknak a hálózaton belül más helyen biztosítsanak munkalehetőséget.

