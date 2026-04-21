Éhségsztrájk a vegyiüzemben: a dolgozók pénteken kezdtek demonstrációba, íme, hol tart az ügyük

A 24.hu felhívta a péntektől meghirdetett éhségsztrájk egyik szervezőjét, a gyár volt dolgozóját, hogy a jelenlegi helyzetről tájékozódjunk. Tóth Sándor elmondta, hogy az éhségsztrájkot a meghirdetés szerint pénteken elkezdték. A gyár dolgozói közül hatan voltak, akik vállalták, hogy tartósan részt vesznek a demonstrációban, de három nap után, hétfőn reggel kénytelenek voltak abbahagyni ezt a fajta tiltakozást. Mint a szervezőtől megtudtuk, nem azért fejezték be az éhségsztrájkot, mintha eredményt értek volna el. Az éhségsztrájk további folytatása az érintett dolgozók részéről egészségi, családi okok miatt nem volt lehetséges – mondta lapunknak Tóth Sándor.

A dolgozók továbbra sem tudják, mikor jutnak pénzükhöz, illetve, hogy mikor kapják meg végre kilépő papírjaikat, hogy továbbléphessenek, hogy jövedelemhez jussanak (álláskeresési járadék útján, vagy, hogy aki tud, el tudjon helyezkedni). Elmondása szerint a felszámoló csak ígérget, ahogy már az előzőekben is, de konkrét előrelépés egyelőre nincs, és nem tudják, mikor lesz. Sokuknak van hitele, és a bankok türelme is fogy – avatott be.

A szakszervezet is próbált segíteni a sajóbábonyi dolgozóknak

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke, Székely Tamás a 24.hu-nak azt mondta: információi szerint a felszámoló azt üzente a dolgozóknak, hogy a Bérgarancia Alapból záros határidőn belül megkaphatják elmaradt béreiket, járandóságaikat. De, hogy ezt pontosan mit jelent, azt nem tudni. Tudomása szerint az illetékes kormányhivatalon „múlik” a dolog. Kerestük a kormányhivatalt is – amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

A szakszervezet elnöke megerősítette, hogy hiába próbáltak előrelépést elérni a felszámolónál, a másik probléma is fennáll még, ami a dolgozók továbblépést lehetetleníti el. A felszámoló ugyanis nem adta ki a dolgozók kilépési papírjait, így továbbra sem tudnak álláskeresési járadékot igényelni vagy másik állást vállalni (akinek erre lehetősége lenne). Tavaly nyáron az Opten adatai szerint még 191-en dolgoztak a sajóbábonyi vegyipari cégnél, idén januárra már 137-re olvadt a létszám, februárra pedig nullát írtak.

Padlóra került a vegyipari cég – és a dolgozók is

Az SPL-nél már nyár óta késtek a fizetések, illetve csak részletekben érkeztek meg, az őszi fizetéseket pedig, mint írtuk, már egy másik cég utalta az indiai tulajdonú vegyipari cég helyett. Az SPL milliárdos veszteséget mutatott ki legutóbbi mérlegeiben. Az októberi bérüket a dolgozók még november végén sem kapták meg – erre végül decemberben került sor. A dolgozókat egy idő után állásidőre küldték, majd idén februárra gyakorlatilag leállt az üzem, csődbe mentek. Az e-cégjegyzék szerint február 13-án felszámolás alá került az SPL Europe Kft.

A cég dolgozói december óta nem kaptak fizetést. Azóta minden tartalékukat felélték, nincs mit enniük, teljesen el vannak keseredve. Nem volt vesztenivalójuk, ezért döntöttek úgy, hogy pénteken demonstrációba és éhségsztrájkba kezdenek.