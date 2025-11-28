ekdkiss cégcsoportkésik a fizetésmunkaügyi bírság
Hónapok óta késik a bérfizetéssel a sajóbábonyi vegyipari cég, bajban vannak a dolgozók

admin Tamásné Szabó Zsuzsanna
admin Vitéz F. Ibolya
2025. 11. 28. 15:01
Nehéz helyzetbe kerültek az indiai tulajdonú SPL Europe növényvédőszer-gyártó dolgozói, mert a sajóbábonyi cég egyre nagyobb késésekkel ad nekik fizetést. Ráadásul információink szerint két esetben is egy másik cég állt helyt az SPL helyett a bérfizetéseknél. Az üzem egy része áll, a cég eladósodott, pedig néhány éve még óriási fejlesztésről és több mint négymilliárd forint egyedi kormánydöntéssel nyújtott támogatásról érkeztek hírek. Azóta a cégről jobbára környezetszennyezési ügyek és egy méretes – 100 millió forintos – munkaügyi bírság kapcsán lehetett hallani.

Olvasói jelzést kaptunk arról, hogy gondok vannak a Sajóbábonyban működő vegyipari üzemnél, az SPL Europe Kft.-nél – lassan fél éve tart az az áldatlan állapot, hogy a cég el-elmaradozik a bérekkel. Aggódnak a dolgozók, és úgy fest, hogy az utóbbi időben fogyatkozik is az állomány: az Opten adatai szerint az idén júliusban 191-en, szeptemberben viszont már csak 175-en dolgoztak a cégnél.

A bérkifizetés az SPL Europe Kft.-nél minden hónap 10-én lenne esedékes, a lapunkhoz eljuttatott dokumentumok alapján azonban többször is megcsúsztak a teljesítéssel.

  • Júliusban 4 napot késtek, és biztosították a dolgozókat, hogy az indiai anyavállalat támogatásának köszönhetően nem lesz gond.
  • Augusztusban már 5-én megkapták a bért, amiből a dolgozók azt a következtetést vonták le, hogy tényleg nincs baj a cégnél.
  • Szeptemberben két részletben kapták meg a fizetésüket (10-én és némi tologatás után végül 29-én).
  • Októberben csak 21-én érkezett a számlákra a fizetés.
  • A november 10-én esedékes októberi fizetés ennél is többet késik, cikkünk írásáig még nem kapták meg a pénzt.

Úgy tűnik, másik cég küldte a fizetést az indiaiak helyett

A késedelmes fizetés mellett akad még egy különös momentum a szeptember 29-i félhavi, illetve az október 21-én megkapott egész havi fizetéssel kapcsolatban:

Július óta akadozik a bérfizetés az indiai tulajdonú SPL Europe Kft.-nél. A cég óriásfejlesztéshez kapott milliárdos állami támogatást, most egymás után két évben veszteséget termelt.

