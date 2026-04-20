Stratégiai partnerséget kötött a Samsung SDI és a Mercedes-Benz

A kiadott közlemény alapján a hivatalos aláírási ceremóniát Szöulban tartották, ahol a Samsung SDI részéről Choi Joo-sun elnök-vezérigazgató, a Mercedes-Benz Csoport képviseletében pedig Ola Källenius elnök vett részt a vezetőség kulcsfontosságú tagjaival együtt.

Fókuszban az innovatív technológia

A megállapodás értelmében a Samsung SDI 2029-től szállít magas nikkeltartalmú NCM (nikkel-kobalt-mangán) akkumulátorcellákat. A technológia kiemelkedő energiasűrűséget és megnövelt hatótávolságot garantál, miközben a Samsung SDI saját fejlesztésű biztonsági megoldásai hosszú élettartamot és maximális teljesítményt biztosítanak.

A Mercedes-Benz a jelenleg fejlesztés alatt álló kompakt és közepes méretű elektromos SUV, valamint kupé modelljeiben alkalmazza majd ezen egységeket. A lépés szerves része a gyártó azon stratégiájának, amellyel domináns szerepre törekszik a jövő elektromosautó-piacán.

Több mint beszállítói viszony

A felek nem csupán az alkatrészellátásról egyeztek meg, hanem kiterjesztik stratégiai együttműködésüket a jövőbeli mobilitás egyéb területeire is. Ennek keretében közösen dolgoznak a következő generációs akkumulátortechnológiák fejlesztésén.

A mostani szerződés a tavaly novemberi, magas szintű egyeztetések első kézzelfogható eredménye. Akkor Lee Jae-yong, a Samsung Electronics elnöke személyesen tárgyalt Ola Källeniusszal a két óriásvállalat közötti szinergiákról.

„Ez a partnerség két innovatív vállalat DNS-ét egyesíti” – nyilatkozta a Samsung SDI szóvivője. „Stratégiai jelentőségű mérföldkő ez, amellyel közösen határozzuk meg a globális elektromosjármű-piac jövőjét.”