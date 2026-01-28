A PwC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó területének igazgatójával, Honyek Péterrel beszéltük át, a változások miatt mit érdemes mérlegelniük a családoknak, ha már januártól igénybe vennék a lehetséges összes kedvezményt.

Kezdésként egy táblázatban foglaltuk össze, milyen és mekkora összegű szja-mentességek érhetők el jelenleg, illetve azt is feltüntettük, hogy kiknek nem érhető el az szja-mentesség.

Szja-mentesek lehetnek januártól a 30 év alatti anyák, a 40 év alatti kétgyermekes anyák, a legalább háromgyerekes anyák a teljes szja-köteles jövedelmükre, valamint a 25 év alatti fiatalok (férfiak és nők) – ám ők csak az átlagkeresetig. Nem lehetnek viszont szja-mentesek a 30 év feletti egygyermekes anyák, az apák, a gyermektelenek, továbbá azok sem, akik egyébként jogosultak lennének, de nincs szja-köteles jövedelmük.