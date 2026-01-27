Százmilliókkal támogatta az Orbán-kormány a BlackRockot, Szijjártó kitűntette a vezetőjét – most bűnbak lett a cég

Az Orbán-kormány propagandájában mostanában egyre gyakrabban bukkan fel egy amerikai pénzügyi alapkezelő, a BlackRock neve, mint valamiféle rosszindulatú, „gyarmatosító” háttérhatalom, amely állítólag a magyar ellenzék és egyes szereplői mögött áll – írja bejegyzésében Panyi Szabolcs.

Január 27-én, szerdán délelőtt például a kormányközeli Origo.hu és a Világgazdaság is kiemelt helyen foglalkozott azzal, hogy a Tisza Pártban felbukkanó szakpolitikusok miként kapcsolódnak a világ legnagyobb vagyonkezelőjéhez, a BlackRock céghez, amely gyarmatává tenné Magyarországot.

A tényfeltáró újságíró arra volt kíváncsi, hogyan jelent meg korábban a Blackrock a kormány hivatalos kommunikációjában, ezért átböngészte a kormányzati honlapot.

Az eredmény: nemcsak Szijjártó Péter külügyminiszter tűnik fel rendszeresen ezekben az anyagokban – nyilatkozatai alapján szinte a BlackRock leglelkesebb hazai híveként és fő kormányzati kapcsolattartójaként –, hanem még a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének, Lánczi Tamásnak az apja is felbukkan, mint aki hivatalos együttműködést írt alá a globalista háttérhatalom képviselőjével.

Gyors szemle