Simor András: Londonban találkoztam Kapitány Istvánnal

Két ember uralta a sajtót az elmúlt napokban: itthon az üzletember Kapitány István, aki a Tisza Párt gazdasági stratégiájáért felelős, globálisan pedig a volt jegybankelnök, Mark Carney, Kanada miniszterelnöke, aki a davosi Világgazdasági Fórumon megpróbált értelmezhető szerepet kínálni a második, harmadik sorba tartozó országoknak a csúcsállamok szeszélyes hatalmi küzdelmében.

Aki mindenkit ismer

A két embert egyvalami biztos összeköti: mindkettőt személyes ismeretség köti a 24 Extra Csúcs előfizetői számára elérhető Bázispont podcastunk legutóbbi vendégéhez, Simor Andráshoz. Carney-t még jegybankelnök korából ismeri, Kapitánnyal pedig a londoni szolgálati évei alatt találkoztak.

„Nem láttam Kapitány István bemutatkozó interjúját, de nekem őt nem kell bemutatni, ismerem őt, találkoztam vele, mert egy időben dolgoztunk Londonban, ott összefutottunk több alkalommal.

Azt gondolom, hogy kiváló menedzser, és kiválóan érti legalábbis az energiaszektort és -politikát

– mondta a műsorban.

Simor András szerint az persze kérdés, hogy mire lenne ez elég miniszterként, de az biztos szerinte, hogy sok tízezer embert tudott jól irányítani Kapitány, amit hatalmas pozitívumnak gondol.

Ne buheráljanak

Beszéltünk arról is, mire lenne szüksége a magyar gazdaságnak ahhoz, hogy a három éve tartó, nulla százalék körüli növekedést produkáló időszakot le tudjuk zárni, és fenntartható növekedési pályára kerüljön a gazdaság.

„Arra lenne szükség, hogy világosan lássák a vállalatok, milyen gazdasági körülmények között fognak gazdálkodni a következő két-három évben. Legyen egy keretrendszer, és azt ne buherálják minden hat hónapban különböző ötletek alapján. Szerintem, ha ezt meg tudnánk csinálni, az már nagyon nagy eredmény lenne” – mondta a Bázishatás vendége.

Az Orbán-kormány bizonyítványába az került be, hogy az elmúlt években nem tudta tartani a költségvetési hiánycélt. Ebből kiindulva afelől sincs meggyőződve, hogy az idén tartani fogja a mostanra már 5 százalékra emelt deficitcélt a kormány. Ami az uniós túlzottdeficit-eljárást, annak nyomásgyakorló erejét illeti, annak nagy jelentőséget nem tulajdonít. Megannyi uniós szabályt nem tartott már be a magyar kormány. Inkább lehet bízni a piacok fegyelmező erejében, mint tapasztaltuk azt Nagy-Britannia esetében, amikor Liz Truss miniszterelnök kevesebb mint két hónap alatt bukott meg 2022-ben, mert a fenntarthatatlannak ítélt intézkedéseit súlyosan büntették a befektetők. Ettől sokkal jobban kell tartania az Orbán-kormánynak is.

Söröznék vele

A másik, geopolitikai szempontból jóval jelentősebb sajtóesemény, Mark Carney beszéde volt. Őt is ismeri Simor András, mert akkor volt az MNB elnöke, amikor Carney a kanadai jegybankot irányította.

„Egészen kiváló képességű ember, és magánemberként is rendkívül szimpatikus. Nemcsak olyan, akinek érdemes odafigyelni a szavára, vele egy sört is szívesen megiszik az ember” – mondta róla, hozzátéve:

Davosban egészen kimagasló beszédet mondott, az értékalapú realizmus alapjain.

Amiről még szó volt az interjúban:

mi a szándéka az Orbán-kormánynak a januári rezsikompenzációval?

Mi az értékalapú realizmus fundamentuma?

Mire háklisak a leginkább a magyar vállalatvezetők?

Melyik kontinens tőkepiaca lehet vonzó a következő években?