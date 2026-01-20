Végrehajtást rendeltek el Dzsudzsák Balázs cégénél

Végrehajtást rendelt el Dzsudzsák Balázs cégénél 2026. január 9-én a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya – vette észre az mfor.hu az Opten cégadatbázis nyilvános adataiban.

A rekorder magyar válogatott focista és üzlettársa, Katona Zoltán debreceni vállalkozása, a DB7.hu Szolgáltató Kft. sportszer-kiskereskedelmi, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel lett bejegyezve, melyben Dzsudzsák Balázs az ügyvezető. A vállalkozás évek óta döcög: 2022-ben 22 millió forint bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget termelt, 2023-ban már nem is volt forgalma, csak 89 milliós mínusza. A tavalyi nagyobb, 53 milliós árbevétel sem hozott nyereséget, de legalább a veszteséget sikerült lefaragni 48 millióra.

Az Opten szerint a vállalkozásnak jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van, eladósodottsági mértéke a 2024-es eredmények ismeretében jelen pillanatban eléggé magas, 22,85 százalékos.

A lap felidézte, hogy nem ez az első vállalkozása Dzsudzsák Balázsnak, amely zátonyra futott. Korábban az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei is szertefoszlottak, és az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.-vel sem lett szerencséje a válogatott focistának. Bár 2023 közepén többségi tulajdonosként beszállt a püspökladányi cégbe – ám már abban az évben a NAV végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. Dzsudzsák azóta el is adta a részesedését a cégből, sőt, a vállalkozást már át is nevezték, immár VAP-LOG Kft. a neve.

A győri Széchenyi István Egyetem Dzsudzsák Balázstól átvett cége 2024-ben ugyancsak 180 milliós veszteséget okozott. Az egyetem még 2023-ban vette meg a győri a Rába Medical Center Kft.-t és az azt tulajdonló vagyonkezelő Rába Medical Invest Kft.-t 370 millió forintért Dzsudzsák Balázstól. A vásárlás idején az egyetem kuratóriumának még tagja volt a focistával közismerten jó baráti viszonyt ápoló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.