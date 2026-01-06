Váradi József a Ryanair-vezérről: Ha sokat dumál, akkor előbb-utóbb feljelentjük

A Wizz Air gyengébb pénzügyi teljesítményének fő oka a Pratt & Whitney GTF‑hajtóművek miatti kapacitáskiesés és a flotta régebbi, drágább gépekkel történő pótlása – mondta a G7-nek adott interjújában a magyar alapítású légitársaság vezérigazgatója.

Váradi József hozzátette, hogy a gyártói kompenzáció csak a közvetlen költségek nagyjából felét fedezi, miközben a karbantartási és személyzeti terhek megemelkedtek.

Beszélt arról is, hogy a társaság a korábbi 15–20 százalékos bővülés helyett 10 százalékos növekedési pályára áll, és a fókuszban Közép‑Kelet‑Európa lesz. 2–3 éven belül 100 millió utassal és 300 repülőgéppel számol, a flottát pedig teljes egészében A321neo-gépek fogják alkotni.

Ukrajnával is tervez a Wizz Air

Váradi elmondta, hogy Ukrajna stratégiai fontosságú piac a Wizz Air számára, és amint a körülmények engedik, a légitársaság az elsők között tér vissza. A cég több tucat repülőgéppel és több millió utassal számol egy jövőbeli ukrajnai újraindulásnál, noha annak üteme attól függ, hogy milyen gyorsan áll helyre a légiforgalmi irányítás, a repülőtéri infrastruktúra és az utaskiszolgálás.

Az üzletember szerint a Wizz Air csak a háború befejezése után indítaná újra az ukrajnai járatokat, ugyanakkor úgy látja, hogy a konfliktus katonailag kifulladt, és politikai megoldásra lesz szükség a lezáráshoz.

Környezetvédelmi fronton Váradi szerint a Wizz Air egységalapon Európa legalacsonyabb kibocsátói között van, az átmeneti időszakban pedig többek között az Airbusszal közös hidrogénprogrammal készül a karbonmentes technológiára.

Arra, hogy Michael O’Leary, a konkurens Ryanair vezére korábban a Wizz Airrel kapcsolatban csődről és „pilótajátékról” beszélt, Váradi így reagált:

Szerintem mi már legalább tízszer csődbe mentünk nála. Rá kell nézni a számainkra, kétmilliárd euró készpénzünk van, ami likviditási rátában magasabb, mint a Ryanairnek a likviditása. Nem tudom, miről beszél. Értem, hogy mit szeretne látni, hogy ő legyen az egyetlen légitársaság, aki át tudja venni az egész piacot. De ez sehol nincs így, és nem is lesz így. Erre nem tudok mit mondani, legfeljebb annyit, hogy ha sokat dumál, akkor előbb‑utóbb feljelentjük, aztán jobban meggondolja, hogy miket beszél.

Lapunk tavaly februárban készített interjút Váradi Józseffel, ezt itt olvashatják.