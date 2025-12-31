Megvan, hol zárta 2025-öt a forint

Az euróval szemben 385,4-es szintnél húzta meg a szerdai hivatalos középárfolyamot az MNB, míg a dollár hivatalos jegyzése 328,42 lett az év végére, írja a Portfolio.

Hozzáteszik, a devizapiaci kereskedés ettől függetlenül folytatódik a nap második felében, ennek az adatnak a hivatalos év végi statisztikák szempontjából van jelentősége.

Így, a jegybanki középárfolyam alapján egy év alatt a forint az euróval szemben 6 százalékkal, a dollárral szemben pedig 16,6 százalékkal erősödött.

A lap emlékeztet: az euróval szemben az idei leggyengébb szint január elején volt, amikor 415 felett is volt az MNB középárfolyama, míg a legerősebb december elsején volt a forint, amikor 380,5-ön állapították meg a napi középárfolyamot. A négyszázas lélektani határ felett utoljára június végén volt az árfolyam.