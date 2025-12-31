Agrárbáró válhat a grófi birtokon építkező NER-lovagból

Agrárvállalkozást indított el Balásy Gyula, a kék kormányplakátokat szervező Lounge- és New Land Media cégcsoport milliárdos tulajdonosa – írja szerdai cikkében a hvg.hu.

Az ismert NER-es nagyvállalkozó Bátorkő Mezőgazdasági Kft. néven alapított céget elsősorban gabonafélék termesztésére.

A portál szerint a vállalat székhelye a Veszprém vármegyei Tés, e falu mellett fekszik Bátorkő vára. Mint írják, Balásy nem teljesen újonc a mezőgazdaságban, hiszen már 2021 óta tulajdonos a békéscsabai Alföldi Gazdák Hűtőháza Kft.-ben, 2025 őszén pedig Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő tette közzé, hogy a milliárdos Tés község csőszpusztai részén vett egy két és fél hektáros telket, ahol már zajlik a volt téeszközpont felújítása.

A lap felidézi, hogy Csőszpuszta birtokosa az 1900-as évek elején gróf Sztáray Antal volt, akinek az irányítása alatt épült boltíves istállók a mai napig állnak a birtokon.

Balásy Gyula persze eddig nem agrárvállalkozóként tarolt a hazai piacon.

A G7 idei összesítése szerint nagyjából 50 milliárd forint profit keletkezett a kormány első számú kommunikációs partnerének a cégeinél 2017 és 2024 között.

Balásy cégei rendszeresen tarolnak az állami szervek közbeszerzésein, legutóbb például ők szervezhették meg a Tranzit Fesztivált, a MÁV és a Szuverenitásvédelmi Hivatal is velük kommunikáltat, 100 milliókért, de ők álltak a Voks2025 szavazólapjainak gyártása, zsíros üzletet jelentő kampánya mögött is.

Lapunkban korábban arról is írtunk, mennyivel drágíthatta az uniós közbeszerzéseket a kormányközeli vállalkozók részvétele.

Az agrárvállalkozóvá avanzsáló Balásy híresen szereti a drága autókat, a 444 alábbi videójában például egy éjfekete Lamborghiniből szállt ki.