Kamatstop: eltúlzott volt Gulyás Gergely bejelentése az MNB friss adatai alapján

A választási kampány előtti kormányzati lépések egyike a kamatstop meghosszabbítása, amit egy hónappal ezelőtt jelentett be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. A lépés nem okozott meglepetést, a kormány 2022 elején vezette be a változó kamatozású lakossági jelzáloghitelekre a kamatstopot, eleinte hat hónapra, és azóta folyamatosan tologatja a kivezetését. Az új határidő 2026. június 30. – emlékeztetnek az mfor.hu cikkében.

Amíg extrém magas (a csúcson 18 százalékos) volt a referenciakamat, amelyhez sok lakáshitel kamata igazodott, ez érthető is volt. Azóta viszont a referenciakamatok sokat csökkentek, a bubor (vagyis a budapesti bankközi forinthitel-kamatláb) például már jó ideje az alapkamathoz hasonlóan 6,5 százalék körül tartózkodik. Azok a hiteladósok pedig, akiknek ez is sok, kiválthatják a meglévő lakáshitelüket kedvezőbb kamatozásúra.

MNB: 273 ezer helyett 21 ezer család lehet veszélyben

A kormány azt hangoztatja, a kamatstop meghosszabbításával 273 ezer családnak segít, ennyi hitelszerződéssel rendelkezőnek kell továbbra is kevesebbet fizetnie a jelzáloghitelére. Az érintettek mintegy 30 milliárd forinttal járnak jobban, mint ha megszűnne a kamatstop. Az a vízió azonban, hogy a kamatstop kivezetése több százezer családot sodorna a tönk szélére, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb Pénzügyi stabilitási jelentése szerint meglehetős túlzás.

A kiadvány szerint 2025 közepén 241 ezer piaci alapon kötött jelzáloghitel-szerződés (ezek értéke 943 milliárd forint) esett az intézkedés hatálya alá.

Ezen belül a sérülékeny adósok száma az MNB becslése szerint nem egészen 21 ezer fő, akikhez rendszerszinten nem jelentős, 178 milliárd forintnyi hitelállomány tartozik (a teljes jelzáloghitel-állomány 3 százaléka).

Az adósok egyéb hiteleit is figyelembe véve nagyjából 31 ezer szerződés (238 milliárd forint értékben) törlesztése válhat érdemben nehezebbé.

A jegybank egyébként már három évvel ezelőtt is bírálta a Pénzügyi stabilitási jelentésében a kamatstopot. Összességében úgy látták, az intézkedés jelenlegi formájában indokolatlanul széles körű előnyben részesíti a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghiteleseket, miközben makrogazdasági szempontból több káros következménnyel is jár.

A bankok egyébként az Alkotmánybíróság előtt támadták meg az intézkedést.