Bedőlt pálinkaházat árul a NAV: negyedáron indul a licit a tulaj ajánlatához képest

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán eladó telkeket, épületeket bocsátanak árverésre. Ezeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le, az mfor.hu összeállítása szerint hétfőn délelőtt 110 ilyen ingatlant hirdettek meg.

Pálinkafőzde Tiszadorogmán – becsérték: 157 millió forint. A NAV árverési oldalán szereplő üzem szemmel láthatóan jó állapotban van. A képeken is szereplő tábla szerint a Széchenyi-terv 2020 keretében valamivel több mint 400 millió forintos támogatást kapott a tulajdonos „pálinkafőző felújítása Tiszadorogma településen” jogcímen.

A pálinkaházat, amelynek neve még szerepel a homlokzaton, mostanra szinte teljesen kiradírozták az internetről. Az internetes archívumszolgáltató Wayback Machine utoljára 2023 decemberében rögzítette még működőképes formában honlapját.

A pálinkaház működtetésére a magánszemély tulajdonosi kör még 2022 decemberében próbált meg egy, az épületen feltüntetett névvel azonosan elkeresztelt céget bejegyeztetni, ám ezt az Opten céginformációs adatbázisában is fellelhető végzés szerint a Miskolci Törvényszék visszadobta, miután a NAV nem volt hajlandó megállapítani a cég adószámát.

Az üzemeltetést így végül ellátó, a honlapon is feltüntetett cég jelenleg is létezik, és bejegyzett fióktelepének címe megegyezik az adóhivatal által az árveréshez mellékelt lokációval. A vállalkozás 2022, illetve 2024 óta végrehajtási eljárás alatt áll, árbevétele 2020 óta nincs, a 2024-es évet viszont közel 120 millió forintos mínuszban zárta.

Az igencsak szövevényes hátterű pálinkafőzdét a NAV január 12-én viszi árverésre, a nyitólicit 100 millió forint lesz.

A leendő tulajdonosnak azonban egy rejtett költséggel is számolnia kell, az adóhivatal feljegyzése szerint ugyanis a tulajdonos több mint 82 millió forinttal tartozik egy „EU-tagállam” felé – ez feltehetőleg a felújításra felvett EU-s pénzekből visszafizetendő hányad.

Külön érdekesség, hogy miközben a NAV hamarosan megpróbálja eladni az üzemet, a tulajdonos is árulja azt,

az ingatlan.com oldalán viszont jóval borsosabb az árcédula: 450 millió forintért vásárolható meg a hirdetés szerint.

