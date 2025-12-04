A Mol lecsap az orosz olajvagyonra: a szerb NIS után újabb céget szemelt ki

A Mol jelezte amerikai tisztviselőknek, hogy érdekli a szankciók alatt álló Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása – írja a Reuters nyomán a Portfolio.hu.

A hírügynökség három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a magyar olaj- és gázipari vállalat felkerült a lehetséges vevők bővülő listájára.

Az Egyesült Államok októberben szankciókat vetett ki Oroszország legnagyobb magántulajdonú olajtermelőjére, a Lukoilra, amelynek nyomán a cég bejelentette külföldi vagyonelemei értékesítését.

A források szerint a Lukoil az ExxonMobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel tárgyal a december 13-i amerikai határidő előtt, miután Washington elutasította a svájci árukereskedő Gunvort mint lehetséges vevőt. Az orosz energiacég megvásárlására Bernd Bergmair, a Pornhub korábbi többségi tulajdonosa is bejelentkezett.

A Lukoil Bécsben működő nemzetközi üzletága európai finomítókat, kazahsztáni, üzbegisztáni, iraki és mexikói olajmezőkben lévő részesedéseket, valamint világszerte több száz kiskereskedelmi töltőállomást birtokol.

Az egyik forrás szerint a Mol európai finomítókat és töltőállomásokat, továbbá kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben lévő részesedéseket vásárolna.

Az amerikai pénzügyminisztérium nem kívánta kommentálni az értesülést. A Mol és a Fehér Ház sem reagált azonnal a megkeresésekre.

Egyikük azt is közölte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozójukon egyeztetett a Mol terveiről.

A Mol eközben a szintén amerikai szankciók alatt álló, orosz tulajdonú szerb olajcég, a NIS megvásárlására is törekszik.