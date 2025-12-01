Durván emelkednek a teherfuvarozókat sújtó bírságok, növekszik az útdíj is

Jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok – derült ki a Magyar Közlöny vasárnap esti számából. Az Infostart szúrta ki, hogy az emelésre, a közúti szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának visszaszorítása miatt van szükség.

A szabályozás pontosítja a közúti teherforgalommal kapcsolatos szabályokat, és érinti mind a járművezetőre, mind az üzembentartóra kiszabott díjakat.

Például egyes bírságtételek 47 ezer forintról 61 ezer forintra, vagy 70 ezer forintról 91 ezer forintra emelkednek.

A rendelet egy része már a kihirdetés napján, 2025. november 30-án 22 órától hatályba lép, míg egyes rendelkezések 2026. január 1-jén lépnek életbe.

A közlönyben szó van a közúti infrastruktúra-használati díj, azaz az útdíj alapmértékének növekedéséről is. Az útdíj elemeként szereplő infrastruktúradíj alapmértéke növekszik a különböző díjkategóriákban mind a gyorsforgalmi utakon, mind a főúti szakaszokon.

Bővül az útdíjköteles közúthálózat több megyében, ami szintén érinti a nehéz tehergépjárműveket.

Bevezetik a 2026-tól érvényes M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vonatkozik, célozva a régió belföldi közlekedésének kiszolgálását. Ez összefüggésben van az sztráda felújításával.