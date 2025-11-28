Megszűnik a „Ryanair-bérlet”

Nyolc hónappal a bevezetése után megszünteti előfizetéses szolgáltatását a Ryanair – közölte a Bloomberg. A Ryanair pénteki közleménye szerint 55 000-nél is többen fizettek elő a Ryanair Prime-ra, mely több mint 4,4 millió euró bevételt termelt, ezzel szemben a „bérlet”-et vásárlók 6 millió euró értékben jutottak kedvezményes repülőjegyekhez. A jelenlegi Prime-tagok a fennmaradó időre továbbra is hozzáférnek éves előfizetésükhöz, de a légitársaság közlése szerint új tagokat péntektől már nem fogadnak.

Ez a próba több pénzbe került, mint amennyit hozott

– nyilatkozta Dara Brady marketingigazgató.

A Ryanair Prime éves szinten 79 euróba került – ezért az árért a vásárlók olcsóbb repülőjegyeket, utasbiztosítást és legfeljebb 12 utazás esetén ingyenes, előre lefoglalt üléseket kínált a tagoknak. Az új szolgáltatás indulásához a korábban nagyon szkeptikus Michael O’Leary vezérigazgatót is sikerült meggyőzni, aki arra számított, hogy a tagsági díjak 2,5 millió euró bevételt hoznak majd a légitársaságnak.