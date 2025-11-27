Miért kínlódik a magyar gazdaság? Nagy Márton megmagyarázta

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában volt Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter meghallgatáson csütörtökön, amiről a hvg.hu számolt be. A miniszter több témában is kifejtette meglátásait:

idén 0 és 1 százalék között (0,5 százalék körül) nőhet a gazdaság,

jövőre pedig 2–3 százalék között.

A növekedés jelenlegi motorja szerinte a fogyasztás (amit hosszabb távon nem tart fenntarthatónak), 2026 közepétől pedig a beruházások is erősíthetik a növekedést. A növekedést szerinte negatívan befolyásolja:

a háború,

a német gazdaság gyengélkedése és

a jegybank szigorú monetáris politikája,

Tett egy olyan kijelentést is, hogy

a magyar járműgyártás valójában a német járműgyártás része.

Ezzel arra célzott, hogy a hazai és a német járműipar termelésének ingadozása együtt mozog. Arra is kitért, hogy a magyar autóexport 42 százaléka, az akkuexport 55 százaléka Németországba megy az áttételes exportot is figyelembe véve. Illetve kifejtette, hogy a függőség olyan nagy, hogy a német üzleti hangulatindex jól előre jelzi a magyar GDP alakulását is.

Nagy Márton bejelentette, az idei és a jövő évi GDP-arányos hiánycélt 5 százalékra emelték. A miniszter elismerte, hogy ez „engedést” jelent, de hangsúlyozta, hogy a hiány ezzel együtt sem nő (csak stagnál). Szerinte az államadósság sem fog nőni, idén és jövőre is annyi lesz, mint tavaly volt: 73,5 százalék )GDP-arányosan). Egyébként a költségvetési lazítással kapcsolatban is a német gazdaság gyengélkedését emlegette, meg az MNB szigorú monetáris politikáját. A miniszter az idei évre 4,6 százalékos inflációt vár, jövőre pedig 3,6 százalékost.

