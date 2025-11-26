Szigorú korlátozás alatt a Szentendrei-sziget: afrikai sertéspestist mutattak ki egy elhullott vaddisznóban

Tovább romlik a hazai afrikai sertéspestis (ASP) járványhelyzet: a Nébih laboratóriuma november 24-én megerősítette az ASP vírus jelenlétét egy elhullott vaddisznóban a Szentendrei-szigeten, Tahitótfalu közigazgatási területén – közölte honlapján a hivatal.

Ennek következtében a sziget szigorúan korlátozott besorolást kapott.

Továbbá Pest vármegyében az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött terület kiterjesztését, amely egy vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységet és négy vadgazdálkodási egységet érint. Mint írják, kiemelten fontos a betegség házi sertésekre történő átterjedésének megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.

Az elhullott vaddisznót Tahitótfalu közigazgatási területén a Szentendrei-sziget nyugati oldalán fedezték fel, közel a Duna-parthoz. Az ASP betegség a vaddisznók közötti természetes terjedése útján kerülhetett az érintett területre. A sziget már 2020 óta fertőzött terület besorolásba tartozott, a mostani ASP eset megerősítését követően azonban szigorúan korlátozott kategóriába került.

Az országos főállatorvos emellett elrendelte a Pest vármegyei fertőzött terület további bővítését, ami négy vadgazdálkodási egységet és Budapest vadgazdálkodásra nem alkalmas területegységét is érinti.

A Nébih szerint fontos hangsúlyozni, hogy az afrikai sertéspestis az emberre nem jelent egészségügyi veszélyt. Jelentőségét elsősorban a gazdasági kár adja, amely a megbetegedett állatok leöléséből és a kereskedelmi korlátozásokból fakad. Éppen ezért továbbra is kiemelten fontos a járvány házi sertésekre történő terjedésének megakadályozása, amihez az állattartók részéről a járványvédelmi előírások teljes körű betartása elengedhetetlen.

A hatóság kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állategészségügyi szolgálatot.

Nemrég Baranya vármegyében, egy eddig mentes területen mutatták ki a sertéspestit jelenlétét, de a beregszászi járásban is felbukkant a betegség a vaddisznóknál.