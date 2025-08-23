afrikai sertéspestisukrajna
Nagyvilág

Afrikai sertéspestis bukkant fel a beregszászi járásban a vaddisznóknál

Szajki Bálint / 24.hu
admin Spirk József
2025. 08. 23. 17:42
Szajki Bálint / 24.hu

A Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint afrikai sertéspestises eseteket regisztráltak a vaddisznóállományban, a román határ közelében, a Túr folyónál – írta a Kárpátalja.ma.

A járási közigazgatás első helyettes vezetője elnökletével soron kívüli ülést tartott az Állami Járványvédelmi Bizottság (DNPK).

Az ülésen arról döntöttek, hogy védőövezetet jelölnek ki 3 kilomáteres sugarú körzetben, valamint megszervezik a fertőzött állatok kilövését, a vadászterületek használóit pedig kötelezik az elhullások, illetve a betegség gyanújának azonnali bejelentésére.

Az afrikai sertéspestis egy rendkívül fertőző vírusos megbetegedés, amely a házi sertéseket és a vaddisznókat egyaránt érintheti. A kór magas lázzal, bőr alatti vérzésekkel és sárgasággal jár. Azok az állatok, amelyek átvészelik a fertőzést, életük végéig vírushordozók maradnak. A betegség az emberre nem veszélyes.

